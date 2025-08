Baieri juht tahab Ukraina pagulased sotsiaalprogrammist välja jätta

Söder on üks Saksamaa mõjuvõimsamaid poliitikuid, ta on CDU Baieri sõsarpartei kristliku-sotsiaalse liidu (CSU) esimees ning kantsler Friedrich Merzi liitlane.

Söder leiab nüüd, et riigis viibivad ukrainlased tuleks Bürgergeldist välja jätta.

"Peame hoolitsema selle eest, et ukrainlased enam Bürgergeldi ei taotleks," rääkis Söder.

Vastava skeemi võttis kasutusele Olaf Scholzi aegne vasakpoolne valitsus. Bürgergeldi eesmärk on pakkuda inimestele rahalist kindlustunnet. Skeemi raames soovitakse inimesi toetada tööellu naasmisel.

Söder leiab, et Saksamaal on vähe ukrainlasi, kellel on hästi tasustatud töökoht, isegi kui nad on hästi haritud. Ta leiab seetõttu, et skeem hoopis takistab ukrainlastel tööturuga liitumist.

Konservatiivne CDU ja sotsiaaldemokraadid (SPD) leppisid juba varem kokku, et lõpetavad kõnealuse sotsiaalabi andmise ukrainlastele, kes saabusid hiljuti Saksamaale. Abi jääb alles aga neile, kes saabusid Saksamaale vahetult pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Söderi hinnangul tuleks see otsus USA uue tollipoliitika valguses uuesti läbi vaadata. Tema ettepanekut toetasid ka teised konservatiivsed poliitikud, nende hulgas oli ka Saksimaa juht Michael Kretschmer.

"Ma usun võrdsetesse tingimustesse. Need, kes on võimelised tegema tööd, peavad saama minna tööle. Ja me tahame jätkuvalt aidata neid, kes vajavad abi," ütles Kretschmer.

Ka Merzi kantseleiülem Thorsten Frei avaldas Söderile toetust.

"Markus Söderil on õigus, kui ta ütleb, et me me pakume siin teenuseid, mida ükski teine riik maailmas ei paku," ütles Frei.

Skeem tekitab praegu vaidlusi ka Saksamaa võimuliidus. Süsteem võeti kasutusele vasakpoolse valitsuse ajal. Kriitikute sõnul vähendab skeem nüüd inimeste motivatsiooni tööle minna.

Tegemist on ka kuluka sotsiaalprogrammiga, eelmisel aastal maksis Saksamaa selle skeemi alusel välja ligi 47 miljardit eurot. Merz soovib süsteemi reformida, kuid tema vasakpoolne koalitsioonipartner seda ei toeta.