Kolmapäeval sajab mitmel pool Eestis vihma

Kolmapäeval liigub aktiivne madalrõhkkond aeglaselt mööda Norra merd põhja poole. Selle servast liiguvad aga madalrõhulohud läänest itta. Öö hakul on sisemaal pilvine ja sajune, madalrõhulohu taga pilvisus ja sajud hõrenevad. Päeval liiguvad pilverüngad läänest itta. Ilm on üpriski tuuline ning tugevamate sajuhoogudega võib kaasneda ka äike.

Eeloleva öö hakul on mandril taevas pilves ja mitmel pool sajab vihma. Saartelt alates pilved aga hõrenevad ja sadu esineb üksikutes kohtades. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikul iiliti 16 m/s. Õhusooja on 13 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on pilvisus muutlik ning kohati sajab vähest hoovihma. Tuul puhub edelast kiirusega 4-10, rannikul iiliti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Päeval on taevas muutlik. Kui ennelõunal sajab hoovihma vaid kohati, siis pärastlõunal liiguvad intensiivsemad sajuhood läänest itta. Võib esineda äikest. Tuul puhub edelast kiirusega 6-12, iiliti 15, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on oodata 18 kuni 22 kraadi.

Ka õhtu tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool on vihmahooge, võimalik on äike. Puhub edelatuul 4-9, iiliti 14, rannikul 7-12, iiliti kuni 17 m/s. Sooja on õhtul 16 kuni 20, saju ajal kohati kuni 14 kraadi.

Neljapäev tuleb vahelduva pilvisusega, hoovihmade ja äikesega. Sarnane, kuid veelgi pilvisem tuleb ka reede. Sooja on töönädala lõpus keskmiselt 20 kraadi.

Nädalavahetusel on pilvisus taas vahelduv ning mitmel pool rabistab hoovihma. Sooja on keskmiselt 21 kraadi.