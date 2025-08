Endise Vene Teatri uued ootused: rohkem Eesti algupärandeid

Teatrijuht Anne-Lii Päiv rääkis ERR-ile, et ootusi vaagiti üle aasta ning arvestada tuli ka 15-protsendise kärpega.

"Selge, et selle sündmuse valguses me saime aru, et väheneb meie külastatavus, etenduste arv väheneb ja siis me pidime uuesti vaatama kõik need numbrid üle. Kui näiteks eelmisel aastal oli meil ligi 400 etendust aastas, siis me saame aru, et sel aastal tuleb kuskil 300. Järgmisel aastal, jälle seoses selle kärpega, tuleb [etendusi] kuskil 250," ütles Päiv.

Üheks uuena sõnastatud ootuseks on näiteks etenduste arvu suurendamine maakondade lõikes. Eraldi on välja toodud Ida-Virumaa, kus teater ka varem on külalisetendusi teinud.

Päiv rõhutas, et sellega ei peeta ainult Narvat silmas. "Narva linnaga meil on väga hea koostöö ja palju projekte, aga käime ka Sillamäel ja Kohtla-Järvel ja Jõhvis. Anname ka jõuluetendusi ja siis teeme väga palju teatrikohtumisi Rugodivis ja Vaba Laval Narvas," rääkis Päiv.

Samuti on ootus, et teater tutvustaks publikule Eesti dramaturgiat ja seda ka eesti algupäranditel põhinevate lavastuste abil.

Teatri nõukogu esimees Margus Allikmaa sõnas, et eesti algupärandi viimine venekeelse publiku ette on mõningane väljakutse.

"Aga kui me võtame teistpidi, et mis on siis Südalinna Teatri pealisülesanne, see on kindlasti ka eesti kultuuri vahendamine muukeelsele publikule, eesti kultuuri tutvustamine. Ja mis teatrižanris paremini kannab seda eesti kultuuri kui eesti algupära. Südalinna Teater, eriti peale seda, kui teatri nimigi sai muudetud, sai ka nõukogu poolt ülesande, et tuleb võimalikult palju ikkagi mõelda sellele, et kuidas see eesti kultuur tuttavaks teha sellele venekeelsele publikule, kes võib-olla teab Oskar Lutsu nime ja teab Tammsaare nime, aga Mati Undi nime enam kindlasti ei tea. Selle selles suunas peaks teater tulevikus kõvasti pingutama," selgitas Allikmaa.

Kuigi Allikmaa erinevalt Päivist külastatavuse vähenemist eelarve kärpe tõttu ei karda, nentis ta, et mõningane risk tekib selleks eesti autorite lavale toomisega. Samas varem on eesti autorite teksti vastu võetud hästi.

"Ka ajaloost leiame Vene teatri repertuaarist lavastusi, mis olidki eesti autoritel põhinevad või eesti autorite tekstid ja neid käidi suurepäraselt vaatamas," ütles Allikmaa.

Noorema publiku võlumisel näeb teatrijuht olulist rolli ka lapsevanematel ja koolidel.

"Ida-Virumaa koolid on väga tublid ja väga aktiivselt tulevad ja vaatama just neid lavastusi, mis on eesti algupäranditel tehtud," ütles Allikmaa.