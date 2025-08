Tallinn loobus plaanist sulgeda pööre Narva maanteelt Kadriorgu

Tallinna linnametnikud kinnitasid ERR-ile, et on loobunud aasta alguses esitatud plaanist, mille kohaselt kadunuks Narva maantee ristmikult pööre Koidula ja Weizenbergi tänavale.

Tallinn plaanib kesklinnas asuva Petrooleumi tänava ümberehituse käigus rekonstrueerida ka Narva maantee ristmiku. Teisipäeval tõstatus antud teemal sotsiaalmeedias arutelu, kuna Kadrioru elanikeni oli jõudnud eskiis, mis kujutas suletud ristmikku.

Endine Tallinna kommunaalvaldkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere kirjutas sotsiaalmeedias, et otsus ristmik sulgeda oli Tallinna transpordiameti nõudmine.

Pärtel-Peeter Pere teisipäeval tehtud postitus Autor/allikas: Sotsiaalmeedia

ERR-i ajakirjanikuga Pere rääkima ei nõustunud.

Tallinna transpordivaldkonna abilinnapea Kristjan Järvan ning ka keskkonna- ja kommunaalameti osakonnajuhataja Aksel Johannes Part kinnitasid ERR-ile, et linn ei plaani pööret sulgeda.

"Kindlasti ei lähe sulgemisele," ütles Järvan. "Kui ma õigesti mäletan, siis kevade alguses pöördus keskkonna- ja kommunaalamet meie poole oma plaaniga Narva maanteel, milleks oli üldse 1+1 sõidurada. Kuna see liikluskoormusele absoluutselt ei vasta, siis ütlesime kogu plaanile, et seda ei tule."

Järvan lisas, et Tallinna transpordiameti viimatine tagasiside oli küll ristmikku lihtsustada, kuid mitte suunda Kadriorgu sulgeda.

"Ausalt öeldes muutub see pidev soov endise abilinnapea poolt vastanduda juba kummaliseks ja need väited veelgi kummalisemaks. Sellist asja kindlasti ei ole transpordiamet nõudnud. Vastupidi, meie tõmbasime kogu plaani maha, kui sai selgeks, et nende soov oli sõiduradu vähendada," kommenteeris Järvan Pere väidet.

Keskkonna- ja kommunaalameti osakonnajuhataja Part kinnitas, et plaan jäi ära kohalike elanike esialgse tagasiside tõttu.

"Projekteerimine on veel ees. Kõik detailid selles mõttes selguvad, aga praegune arusaam meil on, et ikkagi tasuks see lahti jätta," ütles ta.

"Meil oli esmane eskiis, sellel oli ka avalikustamine ja sealt tuligi tagasiside, et see parempööre oleks väga oluline lahti jätta ja me reageerime sellele, leidsime, et see on tõepoolest väga hästi põhjendatud soov kohalikul kogukonnal," selgitas Part.

Küsimust, kas Tallinna transpordiamet nõudis pöörde sulgemist, ta kommenteerida ei soovinud.

Aasta alguses avaldas Tallinn plaani sulgeda pöörde Narva maanteelt Kadriorgu. Kohalike elanike sõnul oleks see aga mõjutanud oluliselt piirkonna liikluskorraldust ning mõjutanud ligipääsu Kadrioru parki.