Läti võib saata Valgevene piirile appi ajateenijad

Ebaseadusliku rände surve Valgevene piiril on endiselt suur. Sõjavägi jätkab piirivalve abistamist, kuid sellest ei piisa tõhusa piirikaitse tagamiseks, ütles Läti siseminister.

"Siseministeerium jätkab piirikaitseks nutitehnoloogiate juurutamist, kuid selleks on vaja lisakoosseisu. Üks võimalus võiks olla sõdurite teenimine piirivalves, mis võimaldaks noortel osaleda piirikaitses," ütles Kozlovskis.

Siseministeerium esitas valitsusele arutamiseks ettekande, mis näeb ette ajateenijate kasutuselevõtu siseteenistustes – politseis, piirivalves ja tuletõrje- ja päästeteenistuses.

Kui valitsus toetab ajateenijate kasutuselevõttu piirivalves ja siseministeerium lepib vajaliku rahastamise osas kaitseministeeriumiga kokku, kulub sõdurite koolitamiseks aasta.

"Põhimõtteliselt valmistame ette mitmekülgse turvatöötaja ja aasta pärast on ta väga hea reservväelane," ütles minister.

Kozlovskis tunnistas ka, et hoolimata karmistatud karistustest on endiselt inimesi, kes on valmis migrantide smugeldamisega tegelema.

"Tundub, et see "äri" on nii tulus ja kiusatus raha teenida on nii suur, et peame selle vastu pidevalt võitlema," ütles minister, lisades, et seda tüüpi kuritegudega on seotud mitte ainult Läti, vaid ka teiste riikide kodanikud.

Minister ütles ka, et varjupaigataotlejate arv Lätis kasvab ja et mõned neist on suutnud ebaseaduslikult ületada Läti idapiiri, kuid seejärel tabatud teises riigi ja saadetud tagasi Lätti. Praegu on olukord aga kontrolli all ja varjupaigataotlejate majutuskeskused ei ole ülerahvastatud, vahendas BNS.