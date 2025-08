Bosnia keskvalimiskomisjon kõrvaldas ametist Serblaste Vabariigi presidendi

Keskvalimiskomisjon kõrvaldas Dodiku presidendi positsioonilt pärast seda, kui Bosnia apellatsioonikohus mõistis reedel Dodikule aastase vanglakaristuse ja kuueaastase poliitilises tegevuses osalemise keelu. Aastast vanglakaristust saab Bosnia õigussüsteemis vahetada rahalise trahvi vastu.

Keskvalimiskomisjon teatas, et Dodikul on õigus otsus edasi kaevata ning ennetähtaegsed presidendivalimised peetakse 90 päeva jooksul pärast otsuse jõustumist.

Sarajevo kohus mõistis Serblaste Vabariigi (Republika Srpska) juhi veebruaris aastaks vangi ja keelas tal kuueks aastaks poliitilises ametis teenimise, kuna ta keeldus allumast 1995. aasta rahulepet seirava rahvusvahelise ülemvoliniku otsustele.

Pärast Dodiku-poolset appelleerimist otsustas apellatsioonikohus otsustas reedel madalama astme kohtu otsuse jõusse jätta ja ütles, et rohkem seda kaasust edasi kaevata ei saa. Selle alusel tühistati tema mandaat Serblaste Vabariigi presidendina.

Dodik lükkas kohtuotsuse tagasi ja teatas, et jätkab presidendi ametikohal seni, kuni tal on Bosnia serblaste parlamendi toetus. Talle avaldasid toetust ka Serbia president Aleksandar Vučić ja Ungari peaminister Viktor Orbán.

Ka Bosnia serblaste valitsus teatas, et ei tunnusta kohtuotsust ja nimetas seda põhiseadusvastaseks ning poliitiliselt motiveerituks.

Euroopa Liit teatas eelmisel nädalal, et kohtuotsusest tuleb kinni pidada. Bosnia on EL-i kandidaatriik, kuid Brüssel on nõudnud talt õigusriigi tugevdamist. Dodiku separatistlik ja Venemaa-meelne tegevus on pidurdanud Bosnia liitumist EL-iga.

Dodik on korduvalt kutsunud üles Bosnia serblaste piirkonna eraldumisele eesmärgiga ühineda Serbiaga, mille tõttu kehtestas endine USA valitsus talle ja tema liitlastele sanktsioonid. Teda on samuti süüdistatud korruptsioonis ja Venemaa-meelses poliitikas.