Transpordiameti projekti raames jälgisid eksperdid rohukasvu teede ääres

Transpordiameti kavandatud vähesema niitmise katseprojekt toimub sel suvel kolmandat korda. Sel aastal lõppev projekt on transpordiameti hinnangul olnud positiivse mõjuga. Järgnevalt on ametil plaanis jälgida rohu kõrgusi teede äärtes, et säiliks liiklusohutus ja taimede liigirikkus.

Transpordiamet algatas üle-eelmisel aastal niitmise pilootprojekti, mille raames niidetakse autoteede äärseid teepeenraid suvise hooaja jooksul kaks, kolm või neli korda või siis, kui rohu kõrgus ületab 60 sentimeetrit. Projekti eesmärk on muuta teepeenarde niitmine süsteemsemaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Transpordiameti korrashoiu ekspert Meeri Vaiksaar ütles "Vikerraadios", et selle aastaga saab pilootprojekt läbi.

"Oleme koostöös hooldepiirkondade teemeistritega jälginud nendel piloteeritavatel teelõikudel rohukasvu ja taimede mitmekesisust," sõnas Vaiksaar.

Ekspert lisas, et ilma andmete analüüsimiseta on juba märgata projekti positiivset mõju.

"Hetkel saab juba öelda, et andmeid analüüsimata oleme saanud kinnitust, et olenevalt paikkonnast mõjutab harvem niitmine märgatavalt liigirikkust, teepeenardel on märgata rohkem õisi," ütles Vaiksaar.

Vaiksaar sõnas ka, et nüüd plaanib transpordiamet üle vaadata rohu kõrgused, et liiklusohutus ei kannataks ja säiliks liigirikkus.

Eesti Maaülikooli botaanika vanemkuraator Toomas Kukk ütles, et harvem niitmine teeveerel soodustab taimede paremat kasvu.

"Senine niidukooslus, mis on maanteede serva näiteks kujunenud, see sellise tiheda niitmisega vaesustub ja kui neid niitmisi on näiteks aastas kaks, siis see kindlasti suurendab seda mitmekesisust. Võib-olla need taimed, kes siiani pole saanud näiteks õitseda, nüüd avaneb neile selline huvitav võimalus," sõnas Kukk.

Transpordiamet võtab arvesse katseprojekti tulemusi ning jätkab tööd teepeenarde niitmisega.