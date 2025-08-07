X!

Trumpi sõnul võib ta suure tõenäosusega peagi Putiniga kohtuda

Välismaa
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst
Välismaa

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et ta võib lähiajal suure tõenäosusega kohtuda Vladimir Putiniga.

Oluline neljapäeval, 7. augustil kell 6.45:

- Trumpi sõnul võib ta suure tõenäosusega peagi Putiniga kohtuda;

- Krõvõi Rihi tabas Vene droonirünnak.

Trumpi sõnul võib ta suure tõenäosusega peagi Putiniga kohtuda

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et ta võib lähiajal suure tõenäosusega kohtuda Vladimir Putiniga. 

"On hea võimalus, et kohtumine toimub väga varsti," ütles Trump ajakirjanikele.

Valge Maja teatas juba veidi varem, et Trump plaanib järgmisel nädalal isiklikult kohtuda nii Putiniga kui ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. 

Trump ise ei andnud märku, kus kohtumine Putiniga võiks toimuda. 

Võimalikku tippkohtumist arutati ka telefonikõnes Trumpi ja Zelenski vahel, milles osalesid ka NATO peasekretär Mark Rutte, Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Soome president Alexander Stubb.

"Otse teel meie vägede juurest siin Sumõ oblastis rääkisin president Trumpiga. See vestlus toimus pärast president Trumpi esindaja Steve Witkoffi visiiti Moskvasse," teatas Zelenski. 

"Kõnes osalesid ka Euroopa liidrid ja ma olen neile kõigile toetuse eest tänulik. Arutasime seda, mis Moskvas kirja pandi. Ukraina kaitseb kindlasti oma iseseisvust. Me kõik vajame püsivat ja usaldusväärset rahu. Venemaa peab lõpetama sõja, mille see ise alustas. Aitäh kõigile, kes seisavad Ukrainaga," rääkis Zelenski.

Zelenski toonitas, et Ukraina partnerite seisukoht on absoluutselt selge.

"Sõda peab lõppema. Ja seda tuleb teha ausalt," sõnas Zelenski. 

Ka USA välisminister Marco Rubio kommenteeris kolmapäeval Trumpi ja Putini võimalikku kohtumist.

"Kolmapäev oli hea päev, aga meil on ees palju tööd. On veel palju takistusi, mida vaja ületada. Me loodame seda teha järgmiste päevade ja tundide ning võib-olla nädalate jooksul," ütles Rubio. 

Krõvõi Rihi tabas Vene droonirünnak

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Krõvõi Rihi tabas ööl vastu neljapäeva Venemaa droonirünnak. Ukraina võimude teatel toimusid linnas mitmed plahvatused. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:15

Paljude Tartu kortermajade kriisikindlus on väike

07:03

Riik lubaks ohtlikke patsiente tervishoiuasutustes vajadusel ohjeldada

06:46

Trumpi sõnul võib ta suure tõenäosusega peagi Putiniga kohtuda

05:08

Nõgene: Tallinki kaubavedu näitab paranemise märke

05:06

Välisinvesteeringute keskuse juht: Eesti on endiselt konkurentsivõimeline

06.08

Koskel sai Hämeenlinnas napi kaotuse

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Trump plaanib lähiajal kohtuda Putini ja Zelenskiga Uuendatud

06.08

Glinka sai Poolas raske võidu ja jõudis veerandfinaali

06.08

Vallner euromängu eel: midagi kerget kummalegi meeskonnale ei tule

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.08

Sõja 1260. päev. Putini ja Witkoffi kohtumine kestis ligi kolm tundi Uuendatud

06.08

Laane: mul on kahju, et töötajate tänamine rahva õiglustunnet riivab

06.08

Peaminister Michal soovitab tervisekassa juhtkonnal ametit vahetada Uuendatud

06.08

Keskerakond nõuab seoses tervisekassa suvepäevadega Jolleri tagasiastumist

05.08

Palgatõusust ilma jäänud Elroni rongijuhid pole nõus ületunde tegema

05.08

Leedus alla kukkunud Vene droon sisaldas lõhkeainet

06.08

Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

06.08

Sõõrumaa: sain Reformierakonna volitused minna Keskerakonnaga läbi rääkima Uuendatud

06.08

Joller: arutame tervisekassa suvepäevi nõukogu koosolekul

06.08

FT: Trump vaeb sanktsioone Vene varilaevastiku vastu

ilmateade

loe: sport

06.08

Koskel sai Hämeenlinnas napi kaotuse

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Glinka sai Poolas raske võidu ja jõudis veerandfinaali

06.08

Vallner euromängu eel: midagi kerget kummalegi meeskonnale ei tule

loe: kultuur

06.08

Suri tantsija ja tantsupedagoog Ülle Toming

06.08

95. sünniaastapäeva kontserdil kõlab Veljo Tormise looming uues helikeeles

06.08

Arvustus. Mõranev kodurahu ehk kassi-hiire mäng külalistega

06.08

Immo Mihkelson: Tormise jaoks oli muusika eluks vajalik

loe: eeter

06.08

Ines: mõõnad mu elus on tõukeks mu loomingule

06.08

Zooloog Tiit Maran: surm on elu normaalne osa

06.08

Psühholoog: terviseärevuse vastu aitab mitu lihtsat nippi

06.08

Toretalu maisilabürindis eksleb igal suvel sadu inimesi

Raadiouudised

06.08

Salaci uuel sillal loodetakse liiklus avada novembri algul

06.08

Minister Karmen Joller nendib, et Tervisekassa käitus suvepäevi korraldades lubamatult

06.08

Eesti paigaldab piiriveekogudele ujuvtõkked

06.08

Päevakaja (06.08.2025 18:00:00)

06.08

Korteriühistutele toob kriisivalmiduse suurendamine väjakutseid

06.08

Parempoolsete Tallinna linnapea kandidaat on Lavly Perling

06.08

Transpordiamet katsetas kolm aastat teeäärte vähesemat niitmist

06.08

Raadiouudised (06.08.2025 15:00:00)

06.08

Südalinna Teater peaks tutvustama Eesti dramaturgiat

06.08

Palavus on möödas, sajud jätkuvad

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo