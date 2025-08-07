Oluline neljapäeval, 7. augustil kell 6.45:

- Trumpi sõnul võib ta suure tõenäosusega peagi Putiniga kohtuda;

- Krõvõi Rihi tabas Vene droonirünnak.

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et ta võib lähiajal suure tõenäosusega kohtuda Vladimir Putiniga.

"On hea võimalus, et kohtumine toimub väga varsti," ütles Trump ajakirjanikele.

Valge Maja teatas juba veidi varem, et Trump plaanib järgmisel nädalal isiklikult kohtuda nii Putiniga kui ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Trump ise ei andnud märku, kus kohtumine Putiniga võiks toimuda.

Võimalikku tippkohtumist arutati ka telefonikõnes Trumpi ja Zelenski vahel, milles osalesid ka NATO peasekretär Mark Rutte, Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Soome president Alexander Stubb.

"Otse teel meie vägede juurest siin Sumõ oblastis rääkisin president Trumpiga. See vestlus toimus pärast president Trumpi esindaja Steve Witkoffi visiiti Moskvasse," teatas Zelenski.

"Kõnes osalesid ka Euroopa liidrid ja ma olen neile kõigile toetuse eest tänulik. Arutasime seda, mis Moskvas kirja pandi. Ukraina kaitseb kindlasti oma iseseisvust. Me kõik vajame püsivat ja usaldusväärset rahu. Venemaa peab lõpetama sõja, mille see ise alustas. Aitäh kõigile, kes seisavad Ukrainaga," rääkis Zelenski.

Zelenski toonitas, et Ukraina partnerite seisukoht on absoluutselt selge.

"Sõda peab lõppema. Ja seda tuleb teha ausalt," sõnas Zelenski.

Ka USA välisminister Marco Rubio kommenteeris kolmapäeval Trumpi ja Putini võimalikku kohtumist.

"Kolmapäev oli hea päev, aga meil on ees palju tööd. On veel palju takistusi, mida vaja ületada. Me loodame seda teha järgmiste päevade ja tundide ning võib-olla nädalate jooksul," ütles Rubio.

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Krõvõi Rihi tabas ööl vastu neljapäeva Venemaa droonirünnak. Ukraina võimude teatel toimusid linnas mitmed plahvatused.