Finantsinspektsioon saab tuleval aastal uue juhi

Kuna lõppemas on finantsinspektsiooni strateegiakava koostamine, siis uus juht hakkab lähtuma järgmisest aastast kehtivast plaanist, ütles nõukogu liige Evelyn Liivamägi Äripäevale. Uue juhi ametiaja alguseks on 2026. aasta jaanuar, seisab nõukogu lehel.

Kolmel ametiajal juhatuse esimeheks valitud Kilvar Kessler otsustas neljandaks enam mitte kandideerida. Koos tema ametiaja lõpuga lõpevad ka teiste juhatuse liikmete ametiajad, kirjutas Kessler ERR-ile.

Rahandusminister Jürgen Ligi on öelnud, et hindab Kessleri panust inspektsiooni juhtimisel ja finantssektori järelvalves. Kessler ise ei avaldanud mittekandideerimise täpset põhjust.