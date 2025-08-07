Itaalia valitsus andis Sitsiilia silla ehitamisele rohelise tule

Peaminister Giorgia Meloni valitsus tahab ühendada Sitsiilia saare Apenniini poolsaarega ja plaanib seetõttu üle Messina väina ehitada suure silla. Valitsus eraldas silla ehitamiseks 13,5 miljardit eurot ning selle ehitamine peaks kokku kestma ligi 10 aastat.

Transpordiminister Matteo Salvini kinnitas, et valitsus andis projektile rohelise tule. Tema sõnul vajab see veel riigikontrolli kinnitust, mis võib võtta paar nädalat. Salvini avaldas lootust, et töö silla ehitamiseks algab septembris või oktoobris.

Salvini sõnul püüab valitsus kõigest väest tagada, et kurjategijad ei saaks projektist kasu lõigata.

"Peame jälgima kogu tarneahelat, et tagada selle puutumatus. Kui avastatakse, et maffia on asjaga seotud, siis silda ei ehitata," rääkis Salvini.

Silda hakkab ehitama Itaalia ettevõtte Webuild juhitud konsortsium, kuhu kuuluvad ka Hispaania ja Jaapani firmad. Webuildi tegevjuht Pietro Salini ütles, et silla ehitamine loob üle 100 000 töökoha.

Sitsiilias on tekkinud ka silla-vastased protestid. Mõned aktivistid leiavad, et silla ehitamise käigus saaks kahjustada piirkonna keskkond.

Itaalia poliitikud on samas juba 19. sajandi lõpust tahtnud Sitsiilia ühendada ülejäänud riigi territooriumiga. Ka Silvio Berlusconi valitsus üritas silda ehitada. Sarnase silla ehitamisest unistasid ka Rooma impeeriumi keisrid.