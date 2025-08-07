Uuring: Soome Keskerakond suurendas toetust

Sotsiaaldemokraatide toetus vähenes kuuga 0,4 protsenti ning SDP toetus on nüüd 24,7 protsenti. Teisel kohal on peaministripartei Koonderakond, mille toetus on 19,1 protsenti.

Koonderakonna kannul on Keskerakond, mille toetus on 15,1 protsenti. Partei toetus kasvas viimase kuuga 1,2 protsenti.

Ylega suhelnud eksperdi Jari Pajuneni sõnul on Keskerakond suurendanud oma toetust Koonderakonna ja Põlissoomlaste arvelt.

"Toetuse kasv Keskerakonnale on tulnud linnadest, mitte niivõrd maapiirkondadest," rääkis Pajunen.

Esikolmikule järgnebki Põlissoomlaste partei 12,3 protsendiga. Roheliste toetus on 8,6 protsenti, Vasakliidu toetus on 10,1 protsenti.