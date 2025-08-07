X!

Jaapani rahvaarv vähenes mullu 900 000 inimese võrra

Jaapani pealinn Tokyo
Jaapani pealinn Tokyo Autor/allikas: SCANPIX/AFP/PHILIP FONG
Jaapani rahvaarv kahaneb rekordkiirusega ning vähenes mullu 900 000 inimese võrra, selgub neljapäeval avaldatud ametlikest andmetest.

Jaapani rahvaarv kasvas 2009. aastal 126,6 miljoni inimeseni, kuid on seejärel vähenenud 16 aastat järjest, vahendas CNN.

2024. aastal vähenes rahvaarv 908 574 inimese võrra ning Jaapanis elab nüüd 120 miljonit inimest. 

Jaapani rahvastik vananeb ja 100-aastaste või vanemate inimeste arv on tõusnud seni kõrgeimale tasemele. Tööealine elanikkond moodustab nüüd vaid 59 protsenti kogu Jaapani elanikkonnast.  

Rahvaarvu kahanemine vähendab riigisisest tarbimist ning on asetanud pensioni- ja tervishoiusüsteemi suure surve alla.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CNN

