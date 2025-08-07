Reedel sajab hoovihma, kohati on äikest

Reedel liigub üle Läänemere kirdesse väheaktiivne madalrõhulohk, mis kannab Eesti kohale sajupilvi. Sooja on oodata kuni 21 kraadi. Laupäeval tugevneb taas lõunapoolse kõrgrõhuala mõju.

Ööl vastu reedet on pilvisus Eesti kohal vähene ja vahelduv, pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati sajab hoovihma ning paiguti tekib udu. Tuul puhub edelast ja lõunast 2 kuni 8, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 10 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi.

Reede hommik tuleb Lääne-Eestis pilvisem ja vihmahoogudega, Ida-Eestis pisut selgem ja vaid üksikute sajuhoogudega. Puhub valdavalt edelatuul kiirusega 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on oodata 14 kuni 17 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Tuul puhub valdavalt edelast ja lõunast 3 kuni 9, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Pärastlõunal on sisemaal tuul nõrk ja muutlik, kuid äikesepilvede all puhanguline. Sooja on homme päeval 16 kuni 21 kraadi.

Õhtul on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ning sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Järgnevas päevad tulevad vähese ja vahelduva pilvisusega, kuni teisipäeval pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma ning pühapäeval ja esmaspäeval võib ka äikest olla. Sooja on laupäeval keskmiselt 22, pühapäeval 21 ning uue nädala alguses 20 kraadi.