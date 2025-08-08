X!

Trump tahab illegaalselt riigis viibivad inimesed rahvaloendusest välja jätta

Välismaa
Texase suurlinn Houston
Texase suurlinn Houston Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
Välismaa

USA president Donald Trump käskis korraldada rahvaloenduse ning tahab jätta selle nimekirjast välja inimesed, kel pole seaduslikku õigust olla Ühendriikides. Vabariiklased üritavad nii vähendada demokraatidest esindajate arvu USA tulevases esindajatekojas.

"Andsin meie kaubandusministeeriumile korralduse alustada viivitamatult uue ja väga täpse rahvaloenduse korraldamist, mis põhineb tänapäevastel faktidel. Inimesi, kes viibivad meie riigis ebaseaduslikult, rahvaloenduses arvesse ei võeta," teatas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Tavaliselt toimuvad USA-s rahvaloendused iga kümne aasta tagant, seetõttu pidi järgmine rahvaloendus toimuma alles 2030. aastal. Vabariiklased valmistuvad aga 2026. aasta vahevalimisteks ning tahavad valimisringkondade piirid ümber joonistada. 

Valimisringkondade piire muudetakse aga üldjuhul siis, kui ilmuvad rahvaloenduse andmed elanikkonna muutuste kohta. Rahvaloendus aitab siis kindlaks teha mitu kohta iga osariik esindajatekojas saab.

Trump üritas juba 2019. aastal panna 2020. aasta rahvaloenduse ankeedile küsimuse kodakondsusest. Toona langes ülemkohtu otsus Trumpi kahjuks. Kriitikute sõnul tahtis Trump ka toona panna küsimust ankeedile eesmärgiga vähendada immigrantide kogukondade osalust loendusel. 

Osariigid joonistavad mõnikord rahvaloenduse andmetele tuginedes ringkondade piire ümber. Seda praktikat kasutavad nii demokraadid kui ka vabariiklased. Üldjuhul toimub see iga kümne aasta tagant, vabariiklaste juhitud Texase osariik üritab seda aga juba praegu teha.

Texase piiride muutmise käigus peaksid vabariiklased saama esindajatekojas juurde viis kohta. Lisaks kaaluvad valimispiirkondade ümberjoonistamist ka teised vabariiklaste kontrollitavad osariigid, nagu Florida, Ohio ja Missouri. 

Vabariiklased püüavad sel moel tagada, et pärast 2026. aasta vahevalimisi jääks kongress nende kontrolli alla. See annaks vabariiklastele ka parema stardipositsiooni 2028. aasta presidendivalimisteks. 

Demokraadid püüavad praegu takistada Texase valimisringkondade ümberjoonistamist. Texase esindajatekoja demokraadid üritavad tagada, et muudatuste tegemiseks ei tule täis vajalikku kvoorumit. Seetõttu lahkusid mitmed demokraadid Texasest, kohalik vabariiklasest kuberner taotleb nüüd kohtu kaudu nende ametist kõrvaldamist. 

Ka USA vabaühendus Ameerika Kodanikuvabaduste Liit kritiseeris Trumpi versiooni rahvaloendusest. "Kedagi ei tohiks sellest (rahvaloendusest – toim) kustutada," teatas organisatsiooni juht Sophia Lin Lakin. 

Vabariiklased tugevdavad aga mujalgi haaret riigi üle. Näiteks hiljuti vallandas Trump statistikaameti juhi, kuna polnud rahul viimaste tööturu andmetega. Kriitikud väidavad, et edaspidi võib statistikaamet tööturu andmeid esitleda viisil, mis näitab Trumpi alati soodsas valguses. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:15

Rain Laane astub tervisekassa juhi kohalt tagasi Uuendatud

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:56

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda Uuendatud

13:48

Sanktsioonid ja kõrged intressimäärad lükkasid Vene lennutööstuse käpuli

13:47

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

13:33

Gert Kaju: Venemaa liigub Ukrainas edasi hoolimata kõigest

13:16

Plokkvibulaskjad Jäätma ja Paas jõudsid maailmamängudel veerandfinaali

13:14

Trump tahab illegaalselt riigis viibivad inimesed rahvaloendusest välja jätta

13:11

Maailmakuulsad breikarid treenivad Eestis noori lootustandvaid tantsijaid

12:48

Lajal langes edetabelis paar kohta, eesotsas muudatusi ei toimunud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.08

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist Uuendatud

04:42

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris

07.08

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

07.08

Läänemets: tulumaksutõusu ärajätmine oleks suur sigadus

11:40

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama Uuendatud

07.08

Ekspert: Hiina ei saa lubada Venemaal sõda lõpetada

07.08

Transpordiamet hakkas teavitama Koidula piiripunkti jäetud autode omanikke

06.08

Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

07.08

Kreml: Putin kohtub lähiajal Trumpiga Uuendatud

06:49

USA tõstis Maduro eest pakutavat pearaha 50 miljoni dollarini

ilmateade

loe: sport

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:47

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

13:16

Plokkvibulaskjad Jäätma ja Paas jõudsid maailmamängudel veerandfinaali

12:48

Lajal langes edetabelis paar kohta, eesotsas muudatusi ei toimunud

loe: kultuur

11:28

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

10:44

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

10:11

Suri luuletaja Virve Osila

09:41

Sinijärve raamatusoovitused: Melchiori-lood kui nauditav sisselugemine üleeilsesse maailma

loe: eeter

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:11

Maailmakuulsad breikarid treenivad Eestis noori lootustandvaid tantsijaid

11:36

Infarktijärgsest operatsioonist taastuv Erika Salumäe: kõik on hästi

07.08

Dirigent Riivo Jõgi: muusika juurde jõudsin õnnetu juhuse ja saatuse tahtel

Raadiouudised

12:30

Kastre vallas üritavad erakonnad valimisliidu võimu lõhkuda

12:25

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (08.08.2025 12:00:00)

10:20

Kantsler: tõenäoliselt muutub kliimaeesmärkide täitmine paindlikumaks

10:00

Kirbla kiriku uurimine tõi uut teavet selle ajalooliste kihistuste kohta

10:00

Trump: Putin ei pea Zelenskiga kohtuma

09:55

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (08.08.2025 09:00:00)

07.08

Päevakaja (07.08.2025 18:00:00)

07.08

Tallinna-Tartu maanteel on olnud neli aastat loomtuvastussüsteem

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo