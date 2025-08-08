Trump tahab illegaalselt riigis viibivad inimesed rahvaloendusest välja jätta

USA president Donald Trump käskis korraldada rahvaloenduse ning tahab jätta selle nimekirjast välja inimesed, kel pole seaduslikku õigust olla Ühendriikides. Vabariiklased üritavad nii vähendada demokraatidest esindajate arvu USA tulevases esindajatekojas.

"Andsin meie kaubandusministeeriumile korralduse alustada viivitamatult uue ja väga täpse rahvaloenduse korraldamist, mis põhineb tänapäevastel faktidel. Inimesi, kes viibivad meie riigis ebaseaduslikult, rahvaloenduses arvesse ei võeta," teatas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Tavaliselt toimuvad USA-s rahvaloendused iga kümne aasta tagant, seetõttu pidi järgmine rahvaloendus toimuma alles 2030. aastal. Vabariiklased valmistuvad aga 2026. aasta vahevalimisteks ning tahavad valimisringkondade piirid ümber joonistada.

Valimisringkondade piire muudetakse aga üldjuhul siis, kui ilmuvad rahvaloenduse andmed elanikkonna muutuste kohta. Rahvaloendus aitab siis kindlaks teha mitu kohta iga osariik esindajatekojas saab.

Trump üritas juba 2019. aastal panna 2020. aasta rahvaloenduse ankeedile küsimuse kodakondsusest. Toona langes ülemkohtu otsus Trumpi kahjuks. Kriitikute sõnul tahtis Trump ka toona panna küsimust ankeedile eesmärgiga vähendada immigrantide kogukondade osalust loendusel.

Osariigid joonistavad mõnikord rahvaloenduse andmetele tuginedes ringkondade piire ümber. Seda praktikat kasutavad nii demokraadid kui ka vabariiklased. Üldjuhul toimub see iga kümne aasta tagant, vabariiklaste juhitud Texase osariik üritab seda aga juba praegu teha.

Texase piiride muutmise käigus peaksid vabariiklased saama esindajatekojas juurde viis kohta. Lisaks kaaluvad valimispiirkondade ümberjoonistamist ka teised vabariiklaste kontrollitavad osariigid, nagu Florida, Ohio ja Missouri.

Vabariiklased püüavad sel moel tagada, et pärast 2026. aasta vahevalimisi jääks kongress nende kontrolli alla. See annaks vabariiklastele ka parema stardipositsiooni 2028. aasta presidendivalimisteks.

Demokraadid püüavad praegu takistada Texase valimisringkondade ümberjoonistamist. Texase esindajatekoja demokraadid üritavad tagada, et muudatuste tegemiseks ei tule täis vajalikku kvoorumit. Seetõttu lahkusid mitmed demokraadid Texasest, kohalik vabariiklasest kuberner taotleb nüüd kohtu kaudu nende ametist kõrvaldamist.

Ka USA vabaühendus Ameerika Kodanikuvabaduste Liit kritiseeris Trumpi versiooni rahvaloendusest. "Kedagi ei tohiks sellest (rahvaloendusest – toim) kustutada," teatas organisatsiooni juht Sophia Lin Lakin.

Vabariiklased tugevdavad aga mujalgi haaret riigi üle. Näiteks hiljuti vallandas Trump statistikaameti juhi, kuna polnud rahul viimaste tööturu andmetega. Kriitikud väidavad, et edaspidi võib statistikaamet tööturu andmeid esitleda viisil, mis näitab Trumpi alati soodsas valguses.