Sanktsioonid ja kõrged intressimäärad lükkasid Vene lennutööstuse käpuli

Venemaa lennukitootjad on 2025. aastal tarninud viieteistkümnest kavandatud kommertslennukist vaid ühe, kuna sanktsioonid on tootmist aeglustanud ja kõrged intressimäärad pidurdavad investeeringuid.

Reutersi teatel on rohkem kui 700 lennukist koosneva lennukipargiga Venemaa lennundusettevõtted, kus valitsevad Airbusi ja Boeingu lennukid, sunnitud kriitiliste komponentide puhul lootma keerukatele ja kaudsetele impordimarsruutidele.

"Puudub tehnoloogia, tootmisvõimsus ja insenerid. Kõige selle nullist ülesehitamine võtab aastaid, kui mitte aastakümneid," ütles üks asjaga kursis olev inimene Reutersile.

Arvestades Venemaa kui maailma suurima riigi geograafilisi väljakutseid, tugineb see siseriiklikus kauba- ja reisijateveos 11 ajavööndis kommertslennukitele. Samal ajal on üha rohkem teateid lennuõnnetustest ja küberrünnakutest lennundusettevõtete vastu.

Lennunduse mured on osa laiemast langusest tööstuses. Äritegevuse indeksi andmete kohaselt kahanes Venemaa tootmine juulis kiireimas tempos alates 2022. aasta märtsist ning tööstuse kasv jätkas aeglustumist.

Ametnike ja ettevõtete juhtide sõnul mängivad kõrged intressimäärad oma osa autotootmise languses, söetööstuse pankrottides, metalli- ja naftaekspordi aeglasemas kasvus ning lennukiehituse eesmärkide saavutamata jäämises.