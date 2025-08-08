X!

Maailma toidukaupade hinnad kasvasid kahe aasta kõrgeimale tasemele

Toidukauplus
Toidukauplus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Maailma toidukaupade hinnad kasvasid juulis kahe aasta kõrgeimale tasemele. Kallinesid nii taimeõlid kui ka liha, odavamaks läks teravili, piimatooted ja suhkur, kirjutas ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO).

FAO toiduhinnaindeks, mis mõõdab toidukaupade rahvusvaheliste hindade igakuist muutust, mõõtis juulis hindade 1,6 protsendilise kasvu võrreldes juuniga.

Liha hinna indeks jõudis rekordilise 127,3 punktini, mida tõstis USA ja Hiina kasvav nõudlus veise ja lambaliha vastu. Sealiha aga odavnes piisavate varude ja vähenenud nõudluse tõttu eriti Euroopa Liidus.

Taimeõlide indeks tõusis 166,8 punktini, mis on 7,1 protsenti juunist kõrgem. Kõrgemad noteeringud palmi-, soja- ja päevalilleõlidele tulenesid kasvavast nõudlusest. Rapsiõli aga odavnes pakkumuse suurenemise tõttu.

Piimatoodete hinnad langesid esimest korda pärast 2024. aasta aprilli ning suhkru hinnad viiendat kuud järjest Brasiilia ja India suurenenud tootmise tõttu.

Toimetaja: Liisa Matsar

Allikas: Reuters

