Laupäeval on sooja 20 kraadi ümber

ilm
Foto: Airika Harrik/ERR
ilm

Öö vastu laupäeva tuleb veel kohatiste hoovihmade ja äikeseohuga. Kuigi päeval on päikest enam, areneb siin-seal siiski rünksajupilvi ning välistatud pole ka äike.

Öö vastu laupäeva tuleb selge, kohati vahelduva pilvisusega. Öö hakul sajab paiguti hoovihma, võib olla äikest ning tekib udu. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, rannikul kuni 18 kraadi.

Laupäeva hommikul on pilvisus muutlik, ilm peamiselt sajuta ning esineb udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhusooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ning pole välistatud ka äike. Suurem on vihma ja äikese tõenäosus Lääne- ja Põhja-Eestis. Tuul puhub valdavalt edelast ja lõunast 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on oodata 19 kuni 23 kraadi.

Õhtul on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab siiski ka hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul-, läänerannikul ka läänetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Termomeetri näit langeb vahemikku 17 kuni 21 kraadi.

Ja kui pühapäeval sajab mitmel pool hoovihma ning võib sähvida äike, siis esmaspäeval esineb hoovihmasid vaid paiguti. Sooja on keskmiselt 20 kraadi.

Teisipäev tuleb veidi pilvisem ning vihmasadu laieneb läänest itta üle maa. Sooja on keskmiselt vaid 18 kraadi.

Kolmapäev tuleb taas malbem – pilvisus on vähene ja vahelduv, kohatisi hoovihmasid on oodata vaid Ida-Eestis ning keskmine õhutemperatuur tõuseb 21 kraadi peale.

Toimetaja: Marko Tooming

