Ukraina: Vene droon tappis Hersonis kaks inimest

Vene vägi korraldas reedel kaks raketi- ja 54 õhurünnakut, teatas Ukraina kindralstaap laupäeva varahommikul. Laupäeval kell 8 ründas Venemaa Hersonis bussi tappes kaks inimest. Venemaa Belgorodi kuberneri teatel hukkus ka seal droonirünnakus kaks inimest.

Oluline 9. augustil kell 13.15:

Vene droon tappis Hersonis kaks inimest

Kohaliku sõjaväevalitsuse teatel ründas Vene droon Hersoni oblastikeskuse äärelinnas bussi, tappes kaks ja vigastades 16 inimest.

Venemaa rünnak toimus kohaliku aja järgi umbes kell 8 laupäeva hommikul, mille tulemusel viidi haiglasse 16 inimest, kellest kaks said raskeid vigastusi.

Esialgsetel andmetel said Venemaa rünnaku ohvrid põrutusi, plahvatusvigastusi ja šrapnellihaavasid. Noorim vigastatu on 23-aastane ja vanim 83-aastane.

"Nii tahab Venemaa rahu. Rünnak tsiviilbussile Hersoni äärelinnas, kus venelased jahivad iga päev tsiviilelanikke," ütles Ukraina presidendi kantselei juht Andriy Jermak.

Kuberner: Belgorodi oblastis hukkus droonirünnakus kaks inimest

Venemaal Belgorodi oblastis hukkus droonirünnakus kaks inimest, teatas oblasti kuberner laupäeval.

"Borissovka rajooni Baitsurõ külas sai surma abielupaar, kelle autot Ukraina relvajõudude droon sihilikult ründas," kirjutas kuberner Vjatšeslav Gladkov Telegrami kanalis.

Kuberner lisas, et mees sai surma kohapeal, naine suri haiglas vigastustesse.

Enamik lahingkokkupõrkeid Pokrovski suunal

Vene vägi korraldas reedel kaks raketi- ja 54 õhurünnakut, teatas Ukraina kindralstaap laupäeva varahommikul.

Vaenlane ründas kolme raketi ja 92 liugpommiga ning kasutas 1572 kamikaze-drooni, öeldi teates.

Rindel leidis aset 131 lahingkokkupõrget, neist 33 Pokrovski suunal.

Butšas sai Vene droonirünnakus kahjustada kümneid hooneid

Ukraina Kiievi oblastis asuvas Butšas sai reedel Vene droonirünnakus kahjustada kümneid hooneid, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Mõkolai Kalašnik.

"Siin sai kahjustada umbes 50 eramut, kõrvalhooned, garaažid, kaks ehitusjärgus mitmekorruselist elamut, ühiselamu, lasteaed ja 10 sõidukit," kirjutas Kalašnik eile õhtul Telegramis.

Rünnakus sai kannatada kolm naist, hukkunuid ei ole.