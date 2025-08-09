Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga kaks raketi- ja 54 õhurünnakut
Vene vägi korraldas reedel kaks raketi- ja 54 õhurünnakut, teatas Ukraina kindralstaap laupäeva varahommikul.
Vaenlane ründas kolme raketi ja 92 liugpommiga ning kasutas 1572 kamikaze-drooni, öeldi teates.
Rindel leidis aset 131 lahingkokkupõrget, neist 33 Pokrovski suunal.
Butšas sai Vene droonirünnakus kahjustada kümneid hooneid
Ukraina Kiievi oblastis asuvas Butšas sai eile Vene droonirünnakus kahjustada kümneid hooneid, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Mõkolai Kalašnik.
"Siin sai kahjustada umbes 50 eramut, kõrvalhooned, garaažid, kaks ehitusjärgus mitmekorruselist elamut, ühiselamu, lasteaed ja 10 sõidukit," kirjutas Kalašnik eile õhtul Telegramis.
Rünnakus sai kannatada kolm naist, hukkunuid ei ole.
Toimetaja: Mari Peegel
Allikas: BNS/Interfax