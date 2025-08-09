Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga kaks raketi- ja 54 õhurünnakut

Rünnakus sai kannatada kolm naist, hukkunuid ei ole.

"Siin sai kahjustada umbes 50 eramut, kõrvalhooned, garaažid, kaks ehitusjärgus mitmekorruselist elamut, ühiselamu, lasteaed ja 10 sõidukit," kirjutas Kalašnik eile õhtul Telegramis.

Vaenlane ründas kolme raketi ja 92 liugpommiga ning kasutas 1572 kamikaze-drooni, öeldi teates.

Vene vägi korraldas reedel kaks raketi- ja 54 õhurünnakut, teatas Ukraina kindralstaap laupäeva varahommikul.

