Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt kaheksa tsiviilisikut ja vähemalt 24 sai vigastada, teatasid piirkondlikud võimud. Laupäeval kell 8 ründas Venemaa Hersonis bussi tappes kaks inimest. Venemaa Belgorodi kuberneri teatel hukkus ka seal droonirünnakus kaks inimest. Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas Eesti peaminister Kristen Michali toetuse eest.

Oluline 9. augustil kell 18.14:

- Venemaa Sotši lennujaamas hilinevad droonirünnakute tõttu kümned lennud;

- Zelenski pidas vestluse peaminister Kristen Michaliga;

- Vene droon tappis Hersonis kaks inimest;

- Kuberner: Belgorodi oblastis hukkus droonirünnakus kaks inimest;

- Enamik lahingkokkupõrkeid Pokrovski suunal;

- Butšas sai Vene droonirünnakus kahjustada kümneid hooneid

Venemaa Sotši lennujaamas hilinevad droonirünnakute tõttu kümned lennud

9. augustil hilinesid Venemaa Krasnodari krais asuvas Sotši lennujaamas lennud oluliselt, kuna piirkonnas levisid teated droonirünnakutest.

Venemaa kaitseministeerium teatas 9. augustil, et õhutõrje tulistas Krasnodari krai kohal alla 10 drooni.

Venemaa sulgeb vastuseks Ukraina droonirünnakutele sageli oma linnade kohal õhuruumi, kuigi Kiiev hoidub tavaliselt selliste operatsioonide kohta kommentaaridest.

Venemaa föderaalne õhutranspordiagentuur, tuntud ka kui Rosaviatsija, sulges 8. augustil Sotši kohal õhuruumi kaks korda ning piirangud jätkusid ka järgmisel päeval.

Sõltumatu väljaande Meduza andmetel, viidates lennujälgimisrakenduse andmetele, oli 9. augusti hommikuks hilinenud 57 lendu ja üks tühistatud.

Lennu hilinemised kestsid mitu tundi, mis viis Sotši lennujaama suurte rahvahulkade tekkeni.

Lääne-Siberi transpordiprokuratuuri andmetel mõjutas katkestus ka Krasnojarski, Tomski, Novosibirski, Novokuznetski ja Norilski lennujaamu. Teates lisati, et umbes 1000 reisijat ootas oma lende.

Juulis suleti peaaegu iga päev vähemalt üks tegutsev Venemaa lennujaam ajutiselt.

"See lööb Venemaa rahva moraali," ütles sõjaväekommentaator ja Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) endine ohvitser Ivan Stupak ajalehele Kyiv Independent.

"Nad on harjunud sõda nägema ainult YouTube'i kaudu – seega lülitavad nad lihtsalt YouTube'i välja ja äkki tundub, nagu poleks sõda päris. Aga meie tegevusega saadame selge sõnumi – sõda on väga reaalne ja teie mugavus on meie kätes," ütles Stupak.

Stupaki sõnul kavandab Ukraina droonide lennutrajektoore nii, et need mööduksid suurematest lennujaamadest 100–150 kilomeetri (62–93 miili) raadiuses, sundides Venemaa lennujuhte aktiveerima hädaolukorra protokolle.

Zelenski tänas peaminister Kristen Michalit toetuse eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et vestles laupäeval Eesti peaministri Kristen Michaliga.

"Rääkisin Eesti peaministri Kristen Michaliga. Olen toetuse eest tänulik. Rääkisin meie diplomaatilisest tööst partneritega sõja lõpetamiseks ja ühise julgeoleku tagamiseks," lausus Zelenski sotsiaalmeedias.

"Jagame seisukohta, et Ukraina julgeolekuotsused on olulised kõigile Euroopas. Arutasime ka EL-i tasandi küsimusi, eriti olukorda Ukraina Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel," lisas Ukraina riigipea.

"Eesti põhimõtteline seisukoht Ukraina ja Moldova jaoks õiglaste tingimuste loomisel teel EL-i suunas on oluline. Sellel teel ei saa olla lõhesid ega ebaõiglust. Ühtsus peab toimima. Aitäh!" lõpetas Zelenski.

Kristen Michal ja Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: Stenbocki maja

Peaminister Michal kinnitas oma sotsiaalmeedias, et Eesti on ja jääb püsivalt Ukraina toetajaks.

"Rääkisin Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga ning kinnitasin talle, et Eesti toetus Ukrainale on kindel ja kõigutamatu. Territoriaalse terviklikkuse austamine on rahvusvaheliste suhete stabiilsuse alus. Piiride muutmist relva jõul ei saa ega tohi aktsepteerida," sõnas Michal, viidates USA president Donald Trumpi lausele, et Ukraina peab rahu nimel oma maid loovutama Venemaale.

"Ukraina on kogu aeg olnud valmis lahendusteks, mis tõelise rahuni viivad. Me pingutame selle nimel, et see teoks saaks. Mitte halva kompromissi hinnaga, vaid tingimustel, mis tagavad õiglase ja kestva rahu," lisas Michal.

Vene droon tappis Hersonis kaks inimest

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt kaheksa tsiviilisikut ja vähemalt 24 sai vigastada, teatasid piirkondlikud võimud laupäeval.

Vene droonid ründasid Sumõ, Tšernigivi, Harkivi ja Donetski oblastit, raketid aga sihtisid Dnipropetrovski oblastis asuvat Dnipro piirkondlikku keskust.

Kohaliku sõjaväevalitsuse teatel ründas Vene droon Hersoni oblastikeskuse äärelinnas bussi, tappes kaks ja vigastades 16 inimest.

Venemaa rünnak toimus kohaliku aja järgi umbes kell 8 laupäeva hommikul, mille tulemusel viidi haiglasse 16 inimest, kellest kaks said raskeid vigastusi.

Esialgsetel andmetel said Venemaa rünnaku ohvrid põrutusi, plahvatusvigastusi ja šrapnellihaavasid. Noorim vigastatu on 23-aastane ja vanim 83-aastane.

"Nii tahab Venemaa rahu. Rünnak tsiviilbussile Hersoni äärelinnas, kus venelased jahivad iga päev tsiviilelanikke," ütles Ukraina presidendi kantselei juht Andriy Jermak.

Laastatud Dobropillia Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/Nastassia Kantorowicz Tor/SIPA

Kuberner: Belgorodi oblastis hukkus droonirünnakus kaks inimest

Venemaal Belgorodi oblastis hukkus droonirünnakus kaks inimest, teatas oblasti kuberner laupäeval.

"Borissovka rajooni Baitsurõ külas sai surma abielupaar, kelle autot Ukraina relvajõudude droon sihilikult ründas," kirjutas kuberner Vjatšeslav Gladkov Telegrami kanalis.

Kuberner lisas, et mees sai surma kohapeal, naine suri haiglas vigastustesse.

Enamik lahingkokkupõrkeid Pokrovski suunal

Vene vägi korraldas reedel kaks raketi- ja 54 õhurünnakut, teatas Ukraina kindralstaap laupäeva varahommikul.

Vaenlane ründas kolme raketi ja 92 liugpommiga ning kasutas 1572 kamikaze-drooni, öeldi teates.

Rindel leidis aset 131 lahingkokkupõrget, neist 33 Pokrovski suunal.

Butšas sai Vene droonirünnakus kahjustada kümneid hooneid

Ukraina Kiievi oblastis asuvas Butšas sai reedel Vene droonirünnakus kahjustada kümneid hooneid, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Mõkolai Kalašnik.

"Siin sai kahjustada umbes 50 eramut, kõrvalhooned, garaažid, kaks ehitusjärgus mitmekorruselist elamut, ühiselamu, lasteaed ja 10 sõidukit," kirjutas Kalašnik eile õhtul Telegramis.

Rünnakus sai kannatada kolm naist, hukkunuid ei ole.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 062 290 (võrdlus eelmise päevaga +940);

- tankid 11 088 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 103 (+1);

- suurtükisüsteemid 31 273 (+41);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1456 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1204 (+1);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 50 315 (+147);

- tiibraketid 3555 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 57 856 (+125);

- eritehnika 3936 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.