ÜK ja USA võõrustavad lääne julgeolekunõunike kohtumist

Briti välisminister David Lammy ja USA asepresident JD Vance võõrustavad laupäeval Euroopa ja USA riikliku julgeoleku nõunike kohtumist Ukraina sõja teemal, teatas peaminister Keir Starmeri büroo.

Kohtumisel arutatakse õiglase ja kestva rahu saavutamiseks tehtud edusamme, teatas Downing Street Starmeri ja Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski laupäevase telefonivestluse järel.

"Mõlemad liidrid tervitasid president Trumpi soovi sellele barbaarsele sõjale punkt panna ja nõustusid, et me peame jätkama Putini survestamist, et tema ebaseaduslik sõda peatada," seisis avalduses.

"Peaminister lõpetas kõne kinnitades oma vankumatut toetust Ukrainale ja selle rahvale."

Zelenski ütles, et kutsus vestluses liitlasi üles astuma kindlaid samme Venemaa agressioonisõja peatamiseks.

"Vaja on selgeid samme, aga ka maksimaalset koordinatsiooni meie ja meie partnerite vahel. Me hindame Ühendkuningriigi, USA ja kõigi meie partnerite otsustuskindlust see sõda peatada," ütles ta sotsiaalmeedias.

Zelenski ja Starmer vestlesid pärast seda, kui Trump ja Vene režiimi juht Vladimir Putin leppisid kokku, et kohtuvad sõja arutamiseks järgmisel reedel Alaskal.

Ukraina kutsumist kohtumisele mainitud ei ole, ehkki Kiiev ja Euroopa riigid rõhutavad, et rahuläbirääkimisi ei saa pidada ilma Ukrainata, millele Venemaa 2022. aasta veebruaris kallale tungis.

Samas võtab Ukraina riikliku julgeoleku nõunik osa laupäevasest kohtumisest Euroopa ja USA kolleegidega, märkis Downing Street.

Vance on hetkel puhkusel Ühendkuningriigis. Reedel kohtus ta Lammyga Briti valitsuse maakodus Cheveningis, Kentis.

Teadaolevalt taotles laupäevast kohtumist USA, et arutada edasisi samme Trumpi rahupüüdlustes ning see toimub just Cheveningis.

Zelenski ütles laupäeval, et arutas Ukraina diplomaatilist olukorda ka Prantsuse riigipea Emmanuel Macroniga.

"Vestlesin Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Ma olen toetuse eest tänulik. Me vahetasime mõtteid diplomaatilise olukorra kohta," ütles ta X-is, lisades, et on äärmiselt oluline, et venelastel ei õnnestuks jälle kedagi petta.