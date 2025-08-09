Soome valitsuses tekitab tüli Perussuomalaiste rahandusministri kärpeplaan

Soome valitsusse kuuluv Rootsi Rahvapartei ja opositsioon süüdistavad Perussuomalaiste ehk põlissoomlaste partei rahandusministrit Riikka Purrat oma valijate meelitamises ja trumpismis.

Põhjuseks Purra koostatud ja hiljuti avaldatud kärpekava, mis on harjumuspärasest parteipoliitilisem ka Soome poliitikavaatlejate hinnangul. Poliitikavaatlejad usuvad, et Perussuomalaiste partei tahab kärpekavaga teistest valitsusparteidest selgemalt eristuda.

Arni Alandi