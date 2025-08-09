Londoni politsei pidas kinni vähemalt 200 Palestine Actioni toetajat

Londoni politsei teatas laupäeval, et pidas kinni vähemalt 200 inimest, kes avaldasid meelt rühmituse Palestine Action toetuseks, mille võimud läinud kuul terroritõrjeseaduse alusel keelustasid.

Politsei teatel kinnipidamised Parlamendi väljakul jätkuvad. Meeleavalduse korraldajate sõnul on vahistatud vaid murdosa sadadest inimestest, kes protestile tulid, kuid politsei eitas seda.

"See väide lihtsalt pole tõsi," teatas politsei avalduses, märkides, et osad inimesed, kellele korraldajad viitavad, olid lihtsalt pealtvaatajad või ei paistnud Palestine Actionit otseselt toetavat.

"Me oleme kindlad, et kõik, kes tulid täna Parlamendi väljakule Palestine Actionile plakatiga toetust avaldama peeti kas kinni või on kinnipidamisel."

Briti valitsus keelustas rühmituse mõni päev pärast seda, kui selle liikmed tungisid Lõuna-Inglismaal õhujõudude baasi ja tekitasid kahele lennukile hinnanguliselt 7 miljoni naela ulatuses kahju.

Riigi siseminister rõhutas laupäevase meeleavalduse eel, et rühmituse liikmeid kahtlustatakse ka teistes tõsistes kuritegudes, sealhulgas vägivallas, tõsiste kehavigastuste tekitamises ja ulatusliku kuritegeliku kahju tekitamises.

Kriitikute sõnul, nende seas ÜRO ja vabaühendused, nagu Amnesty International ja Greenpeace, nimetavad rühmituse terroristlikuks kuulutamist liialduseks ja ohuks sõnavabadusele.

Seaduse kohaselt võib terrorismi toetamise eest kohtu alla saata kõik, kes rühmitusele toetust avaldavad. Selle liikmed on silmitsi kuni 14-aastase vanglakaristusega.