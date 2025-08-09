Pühapäeval on oodata nii päikest kui ka äikest

Pühapäeva ööl taganeb kõrgrõhuala serv Baltimaade kohalt kagusse. Siiski on hoovihmasid oodata vaid üksikutes kohtades. Päeval laieneb niiskem madalrõhulohk Skandinaaviast üle Läänemere. Esialgu on sadusid vaid üksikuid, pärastlõunal aga laialdasemalt ja on äikeseoht.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ning paiguti tekib udu. Puhub nõrk, saartel ja läänerannikul iiliti mõõdukas lõunakaare tuul. Õhusooja on 9 kuni 14, rannikul paiguti kuni 18 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv, kohati rabistab hoovihma ja on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel edelatuul kuni 9 m/s. Termomeetril on plusskraade 13 kuni 18.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on äikest. Tuul pöördub läänekaarde puhudes kiirusega 3-9, rannikul ja sajupilvede all iiliti kuni 13 m/s. Sooja on oodata 18 kuni 23 kraadi.

Ka õhtul on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab ikka hoovihma. Tuul puhub läänekaarest 2-8, läänerannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur langeb vahemikku 15 kuni 19 kraadi.

Algavat nädalat iseloomustab vähene ja vahelduv pilvisus ning kohatised hoovihmad. Vaid teisipäev tuleb teistest veidi heitlikum - pilvisem, laialdasemate vihmade ja äikeseohuga. Kui esmaspäeval on sooja keskmiselt 20, siis teisipäeval langeb temperatuurikeskmine 18 kraadi peale. Kolmapäeval on sooja keskmiselt 21 ning neljapäeval 23 kraadi.