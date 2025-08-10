Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 10. augustil kell 6.20:

- Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast;

- Zelenski: Kiiev ei nõustu teise katsega Ukrainat jagada;

- NBC News: Valge Maja kaalub Zelenski kutsumist Alaskale;

- Euroopa taotleb enne Trumpi-Putini kohtumist suuremat survet Venemaale.

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast

Kohalike teadete kohaselt ründasid droonid pühapäeva hommikul Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast, põhjustades suure tulekahju ja plahvatusi.

Vene sotsiaalmeediasse postitatud kaadrid näitasid droonidena näivaid objekte ja õhutõrjesüsteemide aktiveerimist. Elanikud teatasid valju plahvatuse kuulmisest enne, kui rajatises leegid süttisid.

Saratovi kuberner Roman Busargin kinnitas piirkonna ühes tööstusobjektis tekkinud kahjustusi. Teadete kohaselt hukkus rünnakus üks inimene ja mitmed said vigastada.

Teated viitasid ka õhutõrje tegevusele ja plahvatustele Lipetski ja Voroneži linnades.

Teave pärines kohalikelt Telegrami kanalitelt ja seda ei saanud sõltumatult kontrollida. Ukraina ametnikud pole juhtunut kommenteerinud.

Varem hilinesid Venemaa Sotši lennujaamas droonirünnakute tõttu kümned lennud. Ukraina droonid võtsid sihikule ka Venemaal Tatarstani Vabariigis asuva laohoone, kus hoiti Šahed-tüüpi droone.

Zelenski: Kiiev ei nõustu teise katsega Ukrainat jagada

Kiiev ei nõustu teise katsega Ukrainat jagada, üles president Volodõmõr Zelenski laupäevaõhtuses videopöördumises kommenteerides Venemaa nõudmisi kogu Donbassi loovutamiseks, vahendas portaal Unian.

Zelenski rõhutas, et Ukraina ja kõik tema partnerid püüdlevad relvarahu poole ning Venemaa diktaator Vladimir Putin on sellele vastu.

"Tema ainus kaart on võimalus tappa ja ta püüab nende lõpetamist võimalikult kallilt müüa. On oluline, et see kedagi ära ei petaks. Me ei vaja pausi tapmistes, vaid tõelist, pikaajalist rahu. Mitte tulistamise lõpetamist kunagi hiljem, kuude pärast, vaid kohe," ütles Zelenski.

Tema sõnul käib praegu aktiivne diplomaatiline töö, et rahu Ukrainale lähemale tuua. Ka kontaktid Ameerika poolega "jätkuvad peaaegu 24 tundi ööpäevas" erinevatel tasanditel.

Samuti märkis Zelenski, et nüüd üritab Putin vältida uusi sanktsioone, mille kehtestamisega ähvardas USA president Donald Trump. Ukraina presidendi sõnul üritab Kreml vahetada "tapmiste peatamise territoriaalse saagi vastu".

"Putin tahab, et talle andestataks meie Hersoni oblasti lõunaosa, Zaporižžja, kogu Luhanski oblasti, Donetski oblasti ja Krimmi äravõtmine. Me ei anna Venemaale seda teist katset Ukrainat jagada. Me teame Venemaad – kus on teine, seal on ka kolmas," ütles Zelenski.

NBC News: Valge Maja kaalub Zelenski kutsumist Alaskale

Valge Maja kaalub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kutsumist Alaskale, kus USA president Donald Trump ja Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaksid reedel kohtuma, teatas NBC News allikatele viidates.

Trumpil ja Putinil on kavas Alaskal kohtuda, et arutada sõja lõpetamist Ukrainas.

Üks kõrge ametnik ja teised informeeritud allikad ütlesid meediale, et Zelenski Alaska kohtumisel osalemise kohta pole veel otsust tehtud.

Üks kõrge ametnik ütles, et Zelenski kohtumisele kutsumine on väga võimalik variant.

"Kõik loodavad väga, et see juhtub," ütles allikas.

Ametnik ei kinnitanud aga, et Zelenskile oleks ametlik kutse osalemiseks juba saadetud.

"President on avatud kolmepoolsele kohtumisele. Praegu keskendub Valge Maja president Putini soovitud kahepoolse kohtumise planeerimisele," ütles allikas.

Zelenski ja Putin kohtusid viimati 2019. aastal, kui nad osalesid Prantsusmaal Normandia rühma kohtumisel, kus otsiti lahendust olukorrale Donbassis.

Euroopa taotleb enne Trumpi-Putini kohtumist suuremat survet Venemaale

Vaid aktiivne diplomaatia, Ukraina toetamine ja Venemaa survestamine on ainus lähenemisviis Venemaa agressioonisõja lõpetamiseks Ukrainas, ütlevad Euroopa juhid ühises avalduses.

"Me tervitame [USA] president [Donald] Trumpi tööd Ukraina tapmiste peatamisel," öeldi dokumendis, mille allkirjastasid Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Itaalia peaminister Giorgia Meloni, Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Poola peaminister Donald Tusk, Ühendkuningriigi valitsusjuht Keir Starmer, Soome riigipea Alexander Stubb ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Me oleme pühendunud põhimõttele, et rahvusvahelisi piire ei saa jõuga nihutada," märgivad liidrid.

Avalduses rõhutatakse, et Ukrainale tuleb anda tugevad ja usutavad julgeolekugarantiid ning et rahu saab otsustada ainult Ukrainat kaasavate läbirääkimiste kaudu.

"Oleme valmis seda tööd toetama nii diplomaatiliselt kui ka säilitades oma sisulise sõjalise ja rahalise toetuse Ukrainale, sealhulgas tahtekoalitsiooni töö kaudu, ning toetades ja kehtestades Vene Föderatsiooni vastu piiravaid meetmeid," öeldi avalduses.

USA president Donald Trump ja Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaksid järgmisel reedel Alaskal pidama läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle.

Meedia teatel on Venemaa nõudmiste hulgas relvarahu saavutamiseks muu hulgas olnud Ukraina täielik lahkumine Ida-Ukraina Donbassi piirkonnast.

"Praegune rindejoon peaks olema läbirääkimiste lähtepunkt," öeldakse avalduses.

Euroopa liidrite hinnangul peab sõja diplomaatiline lahendus kaitsma nii Ukraina kui ka Euroopa otseseid julgeolekuhuve.

"Nende oluliste huvide hulka kuuluvad tugevad ja usaldusväärsed julgeolekugarantiid, mis võimaldavad Ukrainal tõhusalt kaitsta oma suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," seisab avalduses.