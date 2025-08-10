Rubio: Prantsusmaa otsus Palestiinat tunnustada nurjas Gaza rahukõnelused

Rubio rääkis sel nädalal katoliikliku telekanali Eternal Word Television Network intervjuus, et kõnelused Hamasiga nurjusid päeval, mil Macron tegi ühepoolse otsuse tunnustada Palestiina riiki.

Ka Ühendkuningriik ja Kanada järgisid peatselt Prantsusmaa eeskuju, mis omakorda kutsus esile USA ja Iisraeli terava kriitika.

Otsused Palestiina riiki tunnustada toimusid ajal, mil Gaza sektori humanitaarolukord pälvis üha enam rahvusvahelist kriitikat.

Rubio ütles intervjuus, et need otsused näitasid Hamasile, et äärmusrühmitust premeeritakse tema tegude eest. "Kui mina oleksin Hamas, siis järeldaksin põhimõtteliselt, et ärme sõlmi relvarahu, meid võidakse premeerida, me võime seda võiduks kuulutada," lausus ta.

USA lahkus relvarahu läbirääkimistelt samal päeval, kui Prantsusmaa teatas Palestiina riikluse tunnustamisest. Washingtoni erisaadik Steve Witkoff ütles kõnelustelt lahkudes, et Hamas ei tegutse heas usus.