Neli astronauti naasid viiekuulise missiooni järel Maale
Rahvusvaheline neljaliikmeline meeskond naasis laupäeval pärast pea viit kuud Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS) SpaceX-i kapsliga tagasi maale.
Kapsel Dragon USA astronautide Anne McClaini ja Nichole Ayersi, jaapanlase Takuya Onishi ja Vene kosmonaudi Kirill Peskoviga maandus California ranniku lähedal vette kohaliku aja järgi kell 8.44 (Eesti aja järgi 18.34).
Astronaudid viisid kosmosejaamas läbi erinevaid teaduslikke katseid, uurides näiteks taimerakkude reaktsiooni gravitatsioonile.
Miljardär Elon Muski ettevõtte SpaceX kapsel Dragon eraldus ISS-ist reedel kell 01.15 Eesti aja järgi.
Laskumine kestis umbes 17 tundi. Kapsel aeglustus Maa atmosfääri sisenedes. Selle kiirust vähendasid veelgi tohutud langevarjud.
Kapsli korjas veest üles SpaceX-i laev ja tõstis pardale. Alles siis said astronaudid esimest korda kuude jooksul uuesti Maa õhku hingata.
Eelmisel nädalal siirdusid ISS-i kuuekuulisele missioonile USA astronaudid Zena Cardman ja Mike Fincke, jaapanlane Kimiya Yui ja Vene kosmonaut Oleg Platonov.
Toimetaja: Valner Väino
Allikas: AFP-BNS