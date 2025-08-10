X!

Neli astronauti naasid viiekuulise missiooni järel Maale

Välismaa
Astronaut Takuya Onishi
Astronaut Takuya Onishi Autor/allikas: SCANPIX/NASA/Keegan Barber
Rahvusvaheline neljaliikmeline meeskond naasis laupäeval pärast pea viit kuud Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS) SpaceX-i kapsliga tagasi maale.

Kapsel Dragon USA astronautide Anne McClaini ja Nichole Ayersi, jaapanlase Takuya Onishi ja Vene kosmonaudi Kirill Peskoviga maandus California ranniku lähedal vette kohaliku aja järgi kell 8.44 (Eesti aja järgi 18.34).

Astronaudid viisid kosmosejaamas läbi erinevaid teaduslikke katseid, uurides näiteks taimerakkude reaktsiooni gravitatsioonile.

Miljardär Elon Muski ettevõtte SpaceX kapsel Dragon eraldus ISS-ist reedel kell 01.15 Eesti aja järgi.

Laskumine kestis umbes 17 tundi. Kapsel aeglustus Maa atmosfääri sisenedes. Selle kiirust vähendasid veelgi tohutud langevarjud.

Kapsli korjas veest üles SpaceX-i laev ja tõstis pardale. Alles siis said astronaudid esimest korda kuude jooksul uuesti Maa õhku hingata.

Eelmisel nädalal siirdusid ISS-i kuuekuulisele missioonile USA astronaudid Zena Cardman ja Mike Fincke, jaapanlane Kimiya Yui ja Vene kosmonaut Oleg Platonov.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AFP-BNS

12:02

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

11:55

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

11:47

Rannavolle Eesti meistrivõistlused toovad Vabaduse väljakul liivale kõik Eesti tipud

11:17

VIDEO | Paskotši lõi Belgia kõrgliiga debüütmängus värava

11:07

Kõplahõimlased: iseendale toidu kasvatamine on tänapäeval hädavajalik

11:04

Timo Aava: diplomaatia ja järjepidevus – Ernst Jaakson 120

10:53

Art Leete: nüüd ei julge keegi mõelda

10:48

10:47

Laas oli Himaalaja viimasel päeval teine, kuid kaotas rohelise särgi

10:41

Arvamusfestival. Parlamendierakondade esimeeste debatt Uuendatud

