Neli astronauti naasid viiekuulise missiooni järel Maale

Eelmisel nädalal siirdusid ISS-i kuuekuulisele missioonile USA astronaudid Zena Cardman ja Mike Fincke, jaapanlane Kimiya Yui ja Vene kosmonaut Oleg Platonov.

Kapsli korjas veest üles SpaceX-i laev ja tõstis pardale. Alles siis said astronaudid esimest korda kuude jooksul uuesti Maa õhku hingata.

Laskumine kestis umbes 17 tundi. Kapsel aeglustus Maa atmosfääri sisenedes. Selle kiirust vähendasid veelgi tohutud langevarjud.

Kapsel Dragon USA astronautide Anne McClaini ja Nichole Ayersi, jaapanlase Takuya Onishi ja Vene kosmonaudi Kirill Peskoviga maandus California ranniku lähedal vette kohaliku aja järgi kell 8.44 (Eesti aja järgi 18.34).

