Annetuste maht Ukrainale on viimaste aastatega märkimisväärselt vähenenud

Annetuste maht Ukrainale on vähenenud, näiteks mittetulundusühingule Mondole annetati selle aasta esimeses pooles kolm korda vähem raha kui terve eelmise aasta peale kokku. Ka Eesti Punasele Ristile on viimastel kuudel vähem annetatud.

Alates täiemahulise sõja algusest on humanitaarabi organisatsioonid kogunud Ukrainale annetusi. Viimase kuue kuuga on Mondole kokku annetatud 67 000 eurot, millest suur osa on annetatud just Ukraina toetamiseks. Selle raha eest on aidatud ukrainlastel talv üle elada, saada iseseisvalt hakkama ja toetada Ukraina laste vaimset tervist.

Mondo kommunikatsioonijuht Kelli Eek aga tõdes, et neile on hakatud vähem annetama.

"Mondole täiemahulise sõja esimesel aastal annetati 2,4 miljonit ja sellest suur osa ongi Ukrainale ja iga aastaga on see vähenenud päris korralikult, et 2023 oli see siis ligi pool miljonit ja eelmisel aastal siis 180 000 eurot," sõnas Eek.

Teisipäeval esitas prokuratuur peale kahe aasta pikkust uurimist Slava Ukraini endisele juhile Johanna-Maria Lehtmele süüdistuse usalduse kuritarvitamises ning annetusrahade omastamises. Prokuratuuri hinnangul on Lehtme tekitatud kogukahju ligi 450 000 eurot.

"Toetus Ukrainale on aastate jooksul nüüd siin langenud, aga meie Mondos ei saaks öelda, et see oleks nüüd otseselt põhjustatud, kuidagi seotud Slava Ukraini juhtumiga," lisas Eek.

Sel aastal on jaanuarist kuni juuli lõpuni annetatud Eesti Punasele Ristile Ukraina abistamiseks 128 000 eurot, millest suurem osa läheb otse Ukraina Punasele Ristile. Eesti Punase Risti kriisijuht ja juhatuse liige Kirill Badikin seostab annetuste vähenemist mitme põhjusega.

"Tõepoolest viimastel kuudel oleme täheldanud annetuste mahu vähenemist Ukraina ja Eestis viibivate ukrainlaste toetuseks. Sellel võib olla mitu põhjust. Me leiame, et annetajate üldine väsimus ja muidugi majanduslikud raskused ning absoluutselt kindlasti avalikkuse tähelepanu juhtumiga nagu Slava Ukraini," lausus Badikin.

Badikin räägib, et annetusrahade võimaliku kuritarvitamise juhtumid on tõsiselt mõjutanud annetajate arvamust humanitaarabi organisatsioonidest.

"Muidugi siin Slava Ukraini juhtum, mis ei ole paraku ka ainuke, et siin on kuulda olnud veel erinevaid organisatsioone, kes on siis kuidagi jäänud erinevate juhtumitega, pälvinud siis avalikkuse tähelepanu," lisas Eesti Punase Risti kriisijuht ja juhatuse liige.