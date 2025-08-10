X!

Annetuste maht Ukrainale on viimaste aastatega märkimisväärselt vähenenud

Eesti
Foto: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Annetuste maht Ukrainale on vähenenud, näiteks mittetulundusühingule Mondole annetati selle aasta esimeses pooles kolm korda vähem raha kui terve eelmise aasta peale kokku. Ka Eesti Punasele Ristile on viimastel kuudel vähem annetatud.

Alates täiemahulise sõja algusest on humanitaarabi organisatsioonid kogunud Ukrainale annetusi. Viimase kuue kuuga on Mondole kokku annetatud 67 000 eurot, millest suur osa on annetatud just Ukraina toetamiseks. Selle raha eest on aidatud ukrainlastel talv üle elada, saada iseseisvalt hakkama ja toetada Ukraina laste vaimset tervist.

Mondo kommunikatsioonijuht Kelli Eek aga tõdes, et neile on hakatud vähem annetama.

"Mondole täiemahulise sõja esimesel aastal annetati 2,4 miljonit ja sellest suur osa ongi Ukrainale ja iga aastaga on see vähenenud päris korralikult, et 2023 oli see siis ligi pool miljonit ja eelmisel aastal siis 180 000 eurot," sõnas Eek.

Teisipäeval esitas prokuratuur peale kahe aasta pikkust uurimist Slava Ukraini endisele juhile Johanna-Maria Lehtmele süüdistuse usalduse kuritarvitamises ning annetusrahade omastamises. Prokuratuuri hinnangul on Lehtme tekitatud kogukahju ligi 450 000 eurot.

"Toetus Ukrainale on aastate jooksul nüüd siin langenud, aga meie Mondos ei saaks öelda, et see oleks nüüd otseselt põhjustatud, kuidagi seotud Slava Ukraini juhtumiga," lisas Eek.

Sel aastal on jaanuarist kuni juuli lõpuni annetatud Eesti Punasele Ristile Ukraina abistamiseks 128 000 eurot, millest suurem osa läheb otse Ukraina Punasele Ristile. Eesti Punase Risti kriisijuht ja juhatuse liige Kirill Badikin seostab annetuste vähenemist mitme põhjusega.

"Tõepoolest viimastel kuudel oleme täheldanud annetuste mahu vähenemist Ukraina ja Eestis viibivate ukrainlaste toetuseks. Sellel võib olla mitu põhjust. Me leiame, et annetajate üldine väsimus ja muidugi majanduslikud raskused ning absoluutselt kindlasti avalikkuse tähelepanu juhtumiga nagu Slava Ukraini," lausus Badikin.

Badikin räägib, et annetusrahade võimaliku kuritarvitamise juhtumid on tõsiselt mõjutanud annetajate arvamust humanitaarabi organisatsioonidest.

"Muidugi siin Slava Ukraini juhtum, mis ei ole paraku ka ainuke, et siin on kuulda olnud veel erinevaid organisatsioone, kes on siis kuidagi jäänud erinevate juhtumitega, pälvinud siis avalikkuse tähelepanu," lisas Eesti Punase Risti kriisijuht ja juhatuse liige.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Vikerraadio"

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:39

Ukraina ründas droonidega Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

19:17

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

18:59

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:42

Annetuste maht Ukrainale on viimaste aastatega märkimisväärselt vähenenud

18:37

Puuete määramise kriteeriumid tekitavad abivajajate seas segadust

18:34

Läti põllumajanduses kehtestati sadude ja üleujutuste tõttu eriolukord

18:25

Päevakaja (10.08.2025 18:00:00)

18:18

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit

17:54

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.08

WSJ: Ukraina ja Euroopa vastasid Venemaa rahutingimustele oma nõuetega

19:39

Ukraina ründas droonidega Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

09.08

Heinam: kui Hispaaniast tuleb vastus, et katku pole, jäävad sead ellu

09.08

Fotod: PTA lükkas Nurme farmi sigade hukkamise edasi Uuendatud

09.08

Sõja 1263 päev: Sotši lennujaamas hilinevad droonirünnakute tõttu lennud Uuendatud

07:47

Rubio: Prantsusmaa otsus Palestiinat tunnustada nurjas Gaza rahukõnelused

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

09.08

Kreeka jogurti müük on viimastel aastatel kiiresti kasvanud

08:14

Stubb vestles taas telefoni teel Trumpi ja Zelenskiga

09.08

Putin ja Trump kohtuvad järgmisel nädalal Alaskal Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:17

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

18:59

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

18:18

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit

17:54

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

loe: kultuur

14:07

Galerii: rühmitus Kvadraat avas Kuressaares näituse "Naabriga sama kena"

12:02

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

09:15

Galerii: "Musta pori näkku" võtteplatsil toimus märulistseeni filmimine

09.08

Tänavune Viru Folk toob publiku ette Põhja-Ameerika pärandi

loe: eeter

17:03

Linnuökoloog: lindude toitmine võib kaasa tuua haiguste leviku

15:13

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud helilooja Veljo Tormisele

13:39

ETV 70 arhiivipärlid | "Pildikastis Virve Aruoja"

12:02

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

Raadiouudised

09.08

Elektritõukeratastega juhtuvate õnnetuste arv on kasvanud

09.08

Donald Trump kohtub tuleval nädalal Alaskal Vladimir Putiniga

09.08

PTA otsustas Nurme sigala loomade hukkamise edasi lükata

09.08

Päevakaja (09.08.2025 18:00:00)

09.08

Soome valitsuses tekitab tüli Perussuomalaiste rahandusministri kärpeplaan

08.08

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

08.08

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

08.08

Haapsalus algas Valge Daami aeg

08.08

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

08.08

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo