Läti põllumajanduses kehtestati sadude ja üleujutuste tõttu eriolukord

Läti põllumajanduses kehtib novembri alguseni suurte sadude ja üleujutuste tõttu eriolukord. Elanikel soovitatakse soetada talvevaru, sest kodumaiseid põllusaadusi napib ja nende hind tõuseb.

Kevadel oli Lätis külmalaine, seejärel on kuude kaupa sadanud. Mais tuli Lätis vihma ligi 70 protsenti üle kuunormi, juunis kolmandiku võrra ja juuli teises pooles 40 protsenti tavapärasest enam. Kui eelmiste aastate kuumus ja kuivus juurde arvestada, pole korralikku saagiilma olnud Lätis juba kolmandat aastat.

"Kahju üle kogu Läti on väga suur, kuid olukord erineb ka regiooniti. Näiteks meil on seitsme kuuga maha sadanud kogu eelmise aasta keskmine sademete hulk. Kannatada on saanud kõik põllud. Suuremal osal rohumaadest tuleb teha uus külv ja see tähendab lisakulusid. Üleujutus avaldab mõju ka järgmise aasta saagile," sõnas osaühingu Palsa juhatuse esimees Aivis Aizsilnieks.

Sellist olukorda nagu Läti põldudel tänavu, ei mäleta kogenumadki põllumehed. Sadanud on nii palju, et põllud on vee all. Talunikud pole veel hakanud kokku rehkendama, kui suured on kahjud, sest põldudelt pole lihtsalt midagi võtta.

Läti põllumajanduses on praeguseks välja kuulutatud erakorraline olukord. See peaks pisutki leevendama saagikaotust maarahva jaoks, kuid samas ei tähenda see, et riigieelarvest nüüd talunike taskusse kohe raha voolaks.

Eriolukord võimaldab maksuametil anda kohustuste täitmiseks ajapikendust, pangad saavad ajastada laenu põhiosa ja intressimakseid. Suurtootjate jaoks on aga olulisim põhjendada, miks ei suudeta täita pikaaegsete lepingutega võetud Läti-siseseid ja rahvusvahelisi viljamüügikohustusi.

"Põllumehed, nende ühistud ja firmad on võtnud müügikohustusi. Need ei puuduta ainult Lätit, vaid me ei suuda täita müügikohustusi ka teistes riikides," ütles Läti põllumajandusminister Armands Krauze.

Järjest enam põllumajandustootjaid on sõlminud kindlustuslepinguid, kuid nii suurte looduskahjude puhul pole neist abi.

"Meil on kindlustus saagi lamandumise, äikese ja rahe ning talvel külmumise puhul, kuid sellise niiskuse vastu pika aja vältel me kindlustatud pole," lisas Aizsilnieks.

Kui põldudelt ka õnnestub vilja kätte saada, on see viletsa kvaliteediga ja kõlbab vaid loomadele. Põllumehed usuvad, et leiva, pudru või kartulita lätlased eeloleval talvel ei jää, sest kõike saab importida. Iseasi, mis hinnaga.