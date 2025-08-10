X!

Läti põllumajanduses kehtestati sadude ja üleujutuste tõttu eriolukord

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Läti põllumajanduses kehtib novembri alguseni suurte sadude ja üleujutuste tõttu eriolukord. Elanikel soovitatakse soetada talvevaru, sest kodumaiseid põllusaadusi napib ja nende hind tõuseb.

Kevadel oli Lätis külmalaine, seejärel on kuude kaupa sadanud. Mais tuli Lätis vihma ligi 70 protsenti üle kuunormi, juunis kolmandiku võrra ja juuli teises pooles 40 protsenti tavapärasest enam. Kui eelmiste aastate kuumus ja kuivus juurde arvestada, pole korralikku saagiilma olnud Lätis juba kolmandat aastat.

"Kahju üle kogu Läti on väga suur, kuid olukord erineb ka regiooniti. Näiteks meil on seitsme kuuga maha sadanud kogu eelmise aasta keskmine sademete hulk. Kannatada on saanud kõik põllud. Suuremal osal rohumaadest tuleb teha uus külv ja see tähendab lisakulusid. Üleujutus avaldab mõju ka järgmise aasta saagile," sõnas osaühingu Palsa juhatuse esimees Aivis Aizsilnieks.

Sellist olukorda nagu Läti põldudel tänavu, ei mäleta kogenumadki põllumehed. Sadanud on nii palju, et põllud on vee all. Talunikud pole veel hakanud kokku rehkendama, kui suured on kahjud, sest põldudelt pole lihtsalt midagi võtta.

Läti põllumajanduses on praeguseks välja kuulutatud erakorraline olukord. See peaks pisutki leevendama saagikaotust maarahva jaoks, kuid samas ei tähenda see, et riigieelarvest nüüd talunike taskusse kohe raha voolaks.

Eriolukord võimaldab maksuametil anda kohustuste täitmiseks ajapikendust, pangad saavad ajastada laenu põhiosa ja intressimakseid. Suurtootjate jaoks on aga olulisim põhjendada, miks ei suudeta täita pikaaegsete lepingutega võetud Läti-siseseid ja rahvusvahelisi viljamüügikohustusi.

"Põllumehed, nende ühistud ja firmad on võtnud müügikohustusi. Need ei puuduta ainult Lätit, vaid me ei suuda täita müügikohustusi ka teistes riikides," ütles Läti põllumajandusminister Armands Krauze.

Järjest enam põllumajandustootjaid on sõlminud kindlustuslepinguid, kuid nii suurte looduskahjude puhul pole neist abi.

"Meil on kindlustus saagi lamandumise, äikese ja rahe ning talvel külmumise puhul, kuid sellise niiskuse vastu pika aja vältel me kindlustatud pole," lisas Aizsilnieks.

Kui põldudelt ka õnnestub vilja kätte saada, on see viletsa kvaliteediga ja kõlbab vaid loomadele. Põllumehed usuvad, et leiva, pudru või kartulita lätlased eeloleval talvel ei jää, sest kõike saab importida. Iseasi, mis hinnaga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:39

Ukraina ründas droonidega Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

19:17

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

18:59

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:42

Annetuste maht Ukrainale on viimaste aastatega märkimisväärselt vähenenud

18:37

Puuete määramise kriteeriumid tekitavad abivajajate seas segadust

18:34

Läti põllumajanduses kehtestati sadude ja üleujutuste tõttu eriolukord

18:25

Päevakaja (10.08.2025 18:00:00)

18:18

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit

17:54

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.08

WSJ: Ukraina ja Euroopa vastasid Venemaa rahutingimustele oma nõuetega

19:39

Ukraina ründas droonidega Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

09.08

Heinam: kui Hispaaniast tuleb vastus, et katku pole, jäävad sead ellu

09.08

Fotod: PTA lükkas Nurme farmi sigade hukkamise edasi Uuendatud

09.08

Sõja 1263 päev: Sotši lennujaamas hilinevad droonirünnakute tõttu lennud Uuendatud

07:47

Rubio: Prantsusmaa otsus Palestiinat tunnustada nurjas Gaza rahukõnelused

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

09.08

Kreeka jogurti müük on viimastel aastatel kiiresti kasvanud

08:14

Stubb vestles taas telefoni teel Trumpi ja Zelenskiga

09.08

Putin ja Trump kohtuvad järgmisel nädalal Alaskal Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:17

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

18:59

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

18:18

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit

17:54

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

loe: kultuur

14:07

Galerii: rühmitus Kvadraat avas Kuressaares näituse "Naabriga sama kena"

12:02

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

09:15

Galerii: "Musta pori näkku" võtteplatsil toimus märulistseeni filmimine

09.08

Tänavune Viru Folk toob publiku ette Põhja-Ameerika pärandi

loe: eeter

17:03

Linnuökoloog: lindude toitmine võib kaasa tuua haiguste leviku

15:13

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud helilooja Veljo Tormisele

13:39

ETV 70 arhiivipärlid | "Pildikastis Virve Aruoja"

12:02

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

Raadiouudised

09.08

Elektritõukeratastega juhtuvate õnnetuste arv on kasvanud

09.08

Donald Trump kohtub tuleval nädalal Alaskal Vladimir Putiniga

09.08

PTA otsustas Nurme sigala loomade hukkamise edasi lükata

09.08

Päevakaja (09.08.2025 18:00:00)

09.08

Soome valitsuses tekitab tüli Perussuomalaiste rahandusministri kärpeplaan

08.08

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

08.08

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

08.08

Haapsalus algas Valge Daami aeg

08.08

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

08.08

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo