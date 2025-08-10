Netanyahu: uus sõjaline operatsioon Gazas tuleb üsna lühike

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu avaldas pressikonverentsil tulevased plaanid Gaza sektoriga. Peaministri sõnul saab järgmine sõjaline operatsioon olema lühike ning võib viia sõja kiire lõpuni.

"Ma ei taha rääkida täpsest plaanist, kuid me räägime üsna lühikesest ajakavast, kuna me tahame viia selle sõja lõpuni," ütles peaminister pressikonverentsil.

Iisraeli julgeolekuvalitsuselt hiljuti heakskiidu saanud uus plaan Gaza linna jaoks pakub Netanyahu hinnangul parimat võimalust sõja lõpetamiseks.

"See on parim viis sõja lõpetamiseks ja parim viis selle kiireks lõpetamiseks," rõhutas ta.

Netanyahu väitel ei ole Iisraeli valitsusel plaane Gaza sektorit okupeerida, kuid uus kava näeb ette linna hõivamist. Ühtlasi lubas ta luua turvakoridorid Gaza elanike abistamise jaoks.

"Meie eesmärk ei ole Gaza okupeerida, vaid luua sektoris tsiviiladministratsioon, mis ei ole seotud äärmusrühmituse Hamasi või Palestiina Omavalitsusega," ütles Netanyahu.

"Me määrame turvakoridorid abi läbipääsuks ja jagamiseks Gaza sektoris," lisas ta.

Hamas süüdistas Netanyahut pressikonverentsil valetamises

Palestiina äärmusrühmitus Hamas süüdistas pühapäeval Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut valetamises pressikonverentsil, kus ta tutvustas oma visiooni võidust Gaza sektoris.

"Netanyahu jätkab valetamist, petmist ja püüab eksitada avalikkust. Kõik, mida Netanyahu pressikonverentsil ütles, on rida valesid ja ta ei suuda tõega silmitsi seista. Selle asemel töötab ta moonutamise ja selle varjamise kallal," ütles Hamasi poliitilise büroo meediajuht Taher al-Nunu.