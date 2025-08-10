X!

Netanyahu: uus sõjaline operatsioon Gazas tuleb üsna lühike

Välismaa
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ABIR SULTAN
Välismaa

Iisraeli uus sõjaline operatsioon Gazas saab olema üsna lühikese ajakavaga, ütles pühapäeval peaminister Benjamin Netanyahu pressikonverentsil. Äärmusrühmitus Hamas süüdistas peaministrit pressile valetamises.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu avaldas pressikonverentsil tulevased plaanid Gaza sektoriga. Peaministri sõnul saab järgmine sõjaline operatsioon olema lühike ning võib viia sõja kiire lõpuni.

"Ma ei taha rääkida täpsest plaanist, kuid me räägime üsna lühikesest ajakavast, kuna me tahame viia selle sõja lõpuni," ütles peaminister pressikonverentsil.

Iisraeli julgeolekuvalitsuselt hiljuti heakskiidu saanud uus plaan Gaza linna jaoks pakub Netanyahu hinnangul parimat võimalust sõja lõpetamiseks.

"See on parim viis sõja lõpetamiseks ja parim viis selle kiireks lõpetamiseks," rõhutas ta.

Netanyahu väitel ei ole Iisraeli valitsusel plaane Gaza sektorit okupeerida, kuid uus kava näeb ette linna hõivamist. Ühtlasi lubas ta luua turvakoridorid Gaza elanike abistamise jaoks.

"Meie eesmärk ei ole Gaza okupeerida, vaid luua sektoris tsiviiladministratsioon, mis ei ole seotud äärmusrühmituse Hamasi või Palestiina Omavalitsusega," ütles Netanyahu.

"Me määrame turvakoridorid abi läbipääsuks ja jagamiseks Gaza sektoris," lisas ta.

Hamas süüdistas Netanyahut pressikonverentsil valetamises

Palestiina äärmusrühmitus Hamas süüdistas pühapäeval Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut valetamises pressikonverentsil, kus ta tutvustas oma visiooni võidust Gaza sektoris.

"Netanyahu jätkab valetamist, petmist ja püüab eksitada avalikkust. Kõik, mida Netanyahu pressikonverentsil ütles, on rida valesid ja ta ei suuda tõega silmitsi seista. Selle asemel töötab ta moonutamise ja selle varjamise kallal," ütles Hamasi poliitilise büroo meediajuht Taher al-Nunu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:52

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

22:49

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit Uuendatud

22:49

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

22:31

ETV spordisaade, 10. august

22:23

Netanyahu: uus sõjaline operatsioon Gazas tuleb üsna lühike

22:12

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:19

Uus nädal toob endaga mõõdukalt soojad suveilmad

21:19

Mäetagusel jõudis lõpule pärimusmuusikalaager

21:12

Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:39

Ukraina ründas droonidega Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

09.08

WSJ: Ukraina ja Euroopa vastasid Venemaa rahutingimustele oma nõuetega

09.08

Heinam: kui Hispaaniast tuleb vastus, et katku pole, jäävad sead ellu

07:47

Rubio: Prantsusmaa otsus Palestiinat tunnustada nurjas Gaza rahukõnelused

15:10

ISW: kui Moskva saab Donetski oblasti, kaotab Kiiev tähtsa kaitseliini

09.08

Kreeka jogurti müük on viimastel aastatel kiiresti kasvanud

08:14

Stubb vestles taas telefoni teel Trumpi ja Zelenskiga

16:27

Fico nimetas Ukrainat USA-Venemaa vahelistes läbirääkimistes muruks

09.08

Fotod: PTA lükkas Nurme farmi sigade hukkamise edasi Uuendatud

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:52

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

22:49

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

22:49

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit Uuendatud

22:31

ETV spordisaade, 10. august

loe: kultuur

21:19

Mäetagusel jõudis lõpule pärimusmuusikalaager

14:07

Galerii: rühmitus Kvadraat avas Kuressaares näituse "Naabriga sama kena"

12:02

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

09:15

Galerii: "Musta pori näkku" võtteplatsil toimus märulistseeni filmimine

loe: eeter

17:03

Linnuökoloog: lindude toitmine võib kaasa tuua haiguste leviku

15:13

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud helilooja Veljo Tormisele

13:39

ETV 70 arhiivipärlid | "Pildikastis Virve Aruoja"

12:02

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (10.08.2025 18:00:00)

09.08

Elektritõukeratastega juhtuvate õnnetuste arv on kasvanud

09.08

PTA otsustas Nurme sigala loomade hukkamise edasi lükata

09.08

Päevakaja (09.08.2025 18:00:00)

09.08

Donald Trump kohtub tuleval nädalal Alaskal Vladimir Putiniga

09.08

Soome valitsuses tekitab tüli Perussuomalaiste rahandusministri kärpeplaan

08.08

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

08.08

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

08.08

Haapsalus algas Valge Daami aeg

08.08

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo