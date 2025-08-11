X!

Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai vigastada vähemalt 20 inimest

Zaporižžja bussijaam pärast Venemaa õhurünnakut
Zaporižžja bussijaam pärast Venemaa õhurünnakut Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG MOVCHANIUK
Venemaa ründas pühapäeval juhitavate õhupommidega Zaporižžja linna, tabades tsiviiltaristut ja vigastades vähemalt 20 inimest. Ukraina ründedroonid tabasid esmaspäeva hommikul Venemaa Arzamassi tehast. Saksamaa eeldab Zelenski osalemist Trumpi-Putini kohtumisel.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeva, 11. augustil kell 6.20:

- Ukraina ründas droonidega Venemaa Arzamassi sõjatehast;

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai vigastada vähemalt 20 inimest;

- Merz: Saksamaa eeldab Zelenski osalemist Trumpi-Putini kohtumisel.

Ukraina ründas droonidega Venemaa Arzamassi sõjatehast

Ukraina ründedroonid tabasid esmaspäeva hommikul Venemaa Arzamassi tehast, mis on riigi lennundustööstuse jaoks oluline elektroonikatootja, kirjutas sõjauudiseid kajastav sotsiaalmeediakanal OSINTtechnical.

Tehase suhtes on kehtestatud karmid rahvusvahelised sanktsioonid seoses selle rolliga Venemaa tiibrakettide tootmises.

Rünnakust levivad sotsiaalmeedias videod.

Venemaa ründas pühapäeval juhitavate õhupommidega Zaporižžja linna, tabades tsiviiltaristut ja vigastades vähemalt 20 inimest

Rünnakus sai vigastada vähemalt 20 inimest, ütles piirkonna kuberner Ivan Fedorov pühapäeva õhtul oma viimases teates ohvrite arvu teemal. Ohvrid on vanuses 24–77 aastat ja kõik saavad arstiabi.

Päästetöötajad jätkavad rusude alla lõksu jäänud ohvrite otsimist.

Venemaa ründas Zaporižžjat 10. augusti õhtul kahe juhitava õhupommiga, teatas linnavalitsus. Esimene pomm tabas tiheda liiklusega bussijaama. Teine tabas ülikooli kliinikut.

"See on terror," kirjutas Fedorov Telegramis. "Me peame asju õigete nimedega nimetama. Venelased terroriseerivad meie rahvast ja kogu Ukrainat iga päev."

Merz: Saksamaa eeldab Zelenski osalemist Trumpi-Putini kohtumisel

Saksamaa eeldab, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski osaleb reedel USA presidendi Donald Trumpi ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini tippkohtumisel Alaskal, ütles pühapäeval kantsler Friedrich Merz.

"Me loodame ja eeldame, et Ukraina valitsus, et president Zelenski osalevad sellel kohtumisel," ütles Merz intervjuus ringhäälingule ARD, mida vahendasid teiste seas uudistekanalid AFP ja Ukrinform.

"Igal juhul ei saa me nõustuda, et territoriaalseid küsimusi arutatakse Venemaa ja Ameerika vahel ja veelgi enam, et neid lahendatakse üle eurooplaste ja ukrainlaste peade. Eurooplased ei taha ega tohiks jääda kõrvaltvaatajaks, kui tegemist on Euroopa tuleviku jaoks otsustava strateegilise küsimusega," rääkis kantsler.

Merz avaldas ka lootust, et tippkohtumine toob kaasa otsuse kehtestada relvarahu Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Kantsler tuletas meelde, et eurooplased otsivad pidevalt diplomaatilist lahendust.

Merz märkis ka, et Euroopa tasandil käivad koos USA valitsusega intensiivsed ettevalmistused enne kohtumist Alaskal ja konsultatsioonid jätkuvad. Samuti teatas Merz oma kavatsusest rääkida sel nädalavahetusel Trumpiga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, The Kyiv Independent

