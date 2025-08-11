X!

Teisipäeval sajab mitmes Eestimaa nurgas hoovihma

ilm
Vihm
Vihm Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Teisipäeva ööl taandub kuivema õhuga kõrgrõhuhari Peipsi poole, sest Läänemerelt läheneb madalrõhkkonna serv. Juba varahommikul lisandub pilvi ning kohati võib ka hoovihma tulla. Päeva jooksul liigub madalrõhulohk ühes vihmahoogude ja äikesega üle maa ning taandub õhtuks idapiiri taha. Sooja on öösel 10 kraadi, päeval 20 kraadi ümber.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas läänekaare tuul ning õhusooja on 8 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Teisipäeva hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Tuul puhub edelat ja läänest kiirusega 2-5, rannikul kuni 8, iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 13 kuni 18 kraadi.

Päeval on taevas muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ning kohati on sadu tugev. Kusjuures vihma sekka võib ka rahet tulla. Tuul puhub läänest ja edelast 3-9, iiliti kuni 13 m/s, kuid äikese ajal esineb ka tugevamaid tuuleiile. Sooja on oodata 18 kuni 22 kraadi.

Õhtul pilved hõrenevad ning ilm on enamasti sajuta. Vaid Kagu-Eestis on üksiku sajuhoo võimalus. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul on puhanguid kuni 12 m/s. Sooja on õhtul veel 17 kuni 19 kraadi.

Töönädala lõpuni on pilvisus vähene ja vahelduv. Kui kolmapäeval sajab paiguti hoovihma, siis neljapäev tuleb sajuta.

Reedel tabavad pärastlõunased hoovihmad Lääne- ja Lõuna-Eestit. Läheb ka samm-sammult soojemaks, ehk kui kolmapäeval on sooja keskmiselt 21, siis neljapäeval 22 ning reedel 23 kraadi.

Laupäeval on pilvi enam ning paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati on äikest ning tugevat sadu. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ning saartelt alates sadu lakkab. Sooja on sel päeval keskmiselt 22 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

