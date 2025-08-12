X!

Ukraina droonirünnak tabas sünteetilise safiiri tehast Stavropolis

Ukraina ründedroonid Peklo (Põrgu).
Ukraina ründedroonid Peklo (Põrgu). Autor/allikas: SCANPIX / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Venemaal Stavropolis asuv sünteetilise safiiri tehas, mille toodangut kasutatakse ka sõjatööstuses, langes ööl vastu teisipäeva Ukraina droonirünnaku alla. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ei näita luureandmed, et Vene režiimijuht Vladimir Putin valmistuks relvarahuks.

Venemaa sõltumatu uudistekanal Astra teatas kohalikele elanikele viidates, et Ukraina ründedroonid tabasid ettevõtte Monokristal tehast, kus puhkes tulekahju. Tehases valmistatavat tehissafiiri kasutatakse sünteetilise klaasi tootmiseks, mis leiab muuhulgas rakendust rakettide sihtmärgiotsijates ja muudes infrapunavalgust kasutavates seadmetes.

Rünnakust teatanud Ukraina väljaanne The Kyiv Independent märkis, et ei saa infot iseseisvalt kinnitada ning lisas, et Ukraina kommenteerib harva teateid rünnakutest Venemaa tööstusrajatiste pihta.

Venemaa lõunaosas Stavropoli elanike sotsiaalmeediasse postitatud videod näitasid, kuidas droonid tabasid Monokristali tehast ning kuidas selles vallandusid leegid ja tõusis suitsu. Kaadrite kohaselt tõusis suitsu samalt tänavalt, kus tehas asub.

Varasemalt oli Stavropoli krai kuberner Vladimir Vladimirov andnud piirkonnale droonihoiatuse.

Monokristal on üks maailma juhtivaid sünteetilise safiiri tootjaid, mida kasutatakse optoelektroonikas, päikeseenergias ja lennundustööstuses. Sünteetilist safiiri kasutatakse optilistes süsteemides, andurites ja laserites, sealhulgas sõjalistes seadmetes. Monokristal on Venemaa elektroonikatootmise firma Energomera tütarettevõte.

Kiiev ründab regulaarselt Venemaa tööstus- ja sõjaväeobjekte, kasutades kodumaal toodetud pikamaadroone, et vähendada Moskva võimet Ukrainas sõda pidada. Juuli lõpus kinnitas Ukraina riiklik julgeolekuteenistus (SBU), et droonirünnak tabas Stavropoli krais asuvat raadiotehast Signal.

Jermak ja Rubio arutasid teid õiglase rahuni Ukrainas

Ukraina presidendi kantseleiülem Andri Jermak ja USA välisminister Marco Rubio arutasid esmaspäeval võimalusi õiglase rahu saavutamiseks Ukrainas ja koordineerisid seisukohti enne sel nädalal toimuvat USA-Vene tippkohtumist, teatas Ukraina uudistekanal Ukrinform.

"Rääkisin USA välisministri ja USA riikliku julgeolekunõuniku kohusetäitja Marco Rubioga. Teavitasin teda aktiivsest suhtlusest meie partneritega eelkõige minu kohtumisel USA asepresidendi J.D. Vance'iga. Koordineerisime seisukohti enne sel nädalal kavandatud olulisi diplomaatilisi samme," sõnas Jermak.

"Ukraina jaoks on prioriteet õiglane ja püsiv rahu, mis nõuab tingimusteta relvarahu eeltingimusena sisulisteks läbirääkimisteks ning suurendatud survet Venemaale, et astuda selles suunas reaalseid samme," ütles Jermak.

Jermak tänas USA president Donald Trumpi, Rubiot ja USA presidendi erisaadikut Ukrainas Keith Kelloggi nende soovi eest lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu ja saavutada õiglane rahu.

Trump kavatseb 15. augustil kohtuda Alaskal Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et arutada Ukrainas rahu saavutamist.

USA välisminister ütles eelmisel nädalal, et Ameerika Ühendriigid usuvad, et on Venemaa ja Ukraina sõja lõpule varasemast lähemal ja Washingtonil parem arusaam ning ülevaaade tingimustest, mille alusel Venemaa võiks sõja lõpetada.

Rubio arvates tuleks relvarahu välja kuulutada läbirääkimiste teatud etapis. Ministri sõnul mängivad territoriaalsed küsimused sõja lahendamisel suurt rolli.

Ukraina sõdurid suhtuvad rahuläbirääkimistesse sügava skepsisega ning Ukraina sõja lõpetamise väljavaade tundub pettekujutelmana, vahendas ukrainlaste meedia esmaspäeval ajalehte The Independent.

Märgitakse, et idarindel ei ole märke sõja peatsest lõppemisest. Sõdurite sõnul on diplomaatilised pingutused lahinguvälja karmist tegelikkusest liiga kaugel, et tulemusi anda. Sõdurite kahtlused tulenevad asjaolust, et nende arvates ei ole USA lubadusi sõda kiiresti lõpetada kuid täitnud.

Zelenski sõnul pole andmeid Putin valmistumisest relvarahuks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et on saanud luure- ja sõjaväejuhtidelt ettekande Vladimir Putini plaanide kohta ning selle kohaselt ei valmistu Venemaa võimujuht relvarahuks.

"Esmaspäeval oli ettekanne luurelt ja sõjaväejuhatuselt selle kohta, millele Putin loodab ja milleks tegelikult valmistub. Sealhulgas sõjaliste ettevalmistuste kohta. Putin ei valmistu kindlasti relvarahuks ega sõja lõpetamiseks. Putin on kindlalt otsustanud esitleda tippkohtumist Ameerikaga oma isikliku võiduna ja seejärel jätkata tegutsemist täpselt nagu varem ehk avaldades Ukrainale samasugust survet," rääkis Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul ei ole seni mingit märki, et venelased oleksid saanud mingeid signaale valmistuda sõjajärgseks olukorraks.

"Vastupidi. Nad paigutavad oma vägesid ja jõude ümber viisil, mis viitab ettevalmistustele uuteks pealetungioperatsioonideks. Kui keegi valmistub rahuks, siis ta nii ei tegutse," jätkas Zelenski.

President sai samuti ülevaate Ukraina delegatsioonilt pärast kohtumist Ühendkuningriigis.

Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak ning riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu juhataja Rustem Umerov andsid aru kõigist olulistest suhtlustest, mis toimusid nii avalikult ja ka suletud uste taga.

Zelenski hoiatas esmaspäeval Putini nõudmistele järgi andmise eest. 

USA ja Vene tippkohtumine, mis toimub praeguste plaanide kohaselt ilma Zelenskita, oleks USA ja Venemaa ametisolevate riigipeade esimene kohtumine alates 2021. aastast. Kiiev kardab, et Trump ja Putin võivad sõlmida kokkuleppe, mis sunniks Ukrainat oma alasid Venemaale loovutama. 

"Venemaa keeldub lõpetamast tapmist ega tohi seetõttu saada tasu ega hüvitisi. See ei ole pelgalt moraalne seisukoht – see on mõistuspärane seisukoht," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

"Järeleandmised tapjat ei mõjuta," rõhutas president.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

