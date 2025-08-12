Venemaal Stavropolis asuv sünteetilise safiiri tehas, mille toodangut kasutatakse ka sõjatööstuses, langes ööl vastu teisipäeva Ukraina droonirünnaku alla. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ei näita luureandmed, et Vene režiimijuht Vladimir Putin valmistuks relvarahuks.

Oluline Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu teisipäeval, 12. augustil kell 22.07:

- Zelenski välistas Donbassi loovutamise Venemaale;

- Zelenski: Vene üksused on ida kaevanduslinnast kümne kilomeetri kaugusel;

- Venemaa väed on Pokrovski rindel edasi liikunud;

- Ukraina droonirünnak tabas sünteetilise safiiri tehast Stavropolis;

- Ukraina teatas kahe küla vabastamisest Sumõ oblastis;

- Jermak ja Rubio arutasid teid õiglase rahuni Ukrainas;

- Zelenski sõnul pole andmeid Putin valmistumisest relvarahuks;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit.

Zelenski välistas Donbassi loovutamise Venemaale

Ukraina välistas teisipäeval oma väeüksuste väljaviimise okupeeritud Donbassist ükskõik millise võimaliku rahuleppe osana Venemaaga. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski viitas USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi eelnenud teatele, mille kohaselt peavad sõja mõlemad osapooled tegema järeleandmisi oma territooriumide loovutamise näol.

"Me ei taandu Donbassist. Kui me taanduksime Donbassist täna – oma kaitserajatistest, oma maastikult, oma kõrgendikelt, mida me kontrollime – ilmselgelt me avaksime venelastele silla valmistamaks ette pealetungi," ütles president Zelenski ajakirjanikele.

Ühtlasi tõi Zelenski välja, et Vene režiimi juht Vladimir Putin sai isikliku võidu sellega, et ta kutsuti kõnelustele USA riigipea Donald Trumpiga Ühendriikide pinnale ning et see kohtumine lükkab veelgi kaugemale kavandatud sanktsioone Moskvale.

"Esiteks, ta kohtub USA territooriumil, mida ma pean tema isiklikuks võiduks. Teiseks, ta väljub isolatsioonist, sest ta kohtub USA territooriumil. Kolmandaks, selle kohtumisega on ta kuidagimoodi suutnud edasi lükata sanktsioone," lisas Zelenski ajakirjanikele.

Zelenski: Vene üksused on ida kaevanduslinnast kümne kilomeetri kaugusel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et Vene sõjaväelased jõudsid okupeeritud Donetski oblastis asuvast kaevanduslinnast Dobropilljast kümmekonna kilomeetri kaugusele, kuid märkis samas, et Kiiev hävitab nad peagi.

"Vene üksused on liikunud kümne kilomeetri sügavusele mitmes punktis. Neil kellelgi pole mingit varustust, ainult relv käes. Osa on juba praegu avastatud, osa hävitatud, osa vangi võetud. Me leiame ülejäänud ja hävitame nad lähiajal," ütles Zelenski ajakirjanikele.

Venemaa väed on Pokrovski rindel edasi liikunud

Viimastel päevadel on venelased Ukraina üksuste vahelt läbi pääsenud ja imbunud kümmekonna kilomeetri sügavusele kaitseliini sisse Pokrovskist kirdes. Seetõttu on niigi pooleldi ümberpiiratud linna ühendused halvenenud ja ohtu sattus Ukraina jaoks oluline logistiline arter - Pokrovski-Kramatorski maantee.

"Maanteedel liikumise raskus ei seisne mitte niivõrd selles, et kuskil metsatukas on orkid, vaid selles, et nii meil kui ka venelastel lendab trassini palju fiiberoptilise kaabli otsas olevaid droone. See on logistikale palju tõsisem oht kui mingid diversiooni- ja luuregrupid, mis ringi liiguvad," sõnas Ukraina armee Dnipro väejuhatuse esindaja Viktor Tregubov.

Ukraina droonirünnak tabas sünteetilise safiiri tehast Stavropolis

Venemaal Stavropolis asuv sünteetilise safiiri tehas, mille toodangut kasutatakse ka sõjatööstuses, langes ööl vastu teisipäeva Ukraina droonirünnaku alla.

Venemaa sõltumatu uudistekanal Astra teatas kohalikele elanikele viidates, et Ukraina ründedroonid tabasid ettevõtte Monokristal tehast, kus puhkes tulekahju. Tehases valmistatavat tehissafiiri kasutatakse sünteetilise klaasi tootmiseks, mis leiab muuhulgas rakendust rakettide sihtmärgiotsijates ja muudes infrapunavalgust kasutavates seadmetes.

Ukraine is also attacking Russia with plenty of drones.



This is the moment a factory was hit in Stavropol.@Exilenova_plus thinks it's the "Monocrystal" plant - a Russian chemical industry enterprise. pic.twitter.com/zzleVB1jDA — Tim White (@TWMCLtd) August 12, 2025

Rünnakust teatanud Ukraina väljaanne The Kyiv Independent märkis, et ei saa infot iseseisvalt kinnitada ning lisas, et Ukraina kommenteerib harva teateid rünnakutest Venemaa tööstusrajatiste pihta.

Venemaa lõunaosas Stavropoli elanike sotsiaalmeediasse postitatud videod näitasid, kuidas droonid tabasid Monokristali tehast ning kuidas selles vallandusid leegid ja tõusis suitsu. Kaadrite kohaselt tõusis suitsu samalt tänavalt, kus tehas asub.

Ukrainian strike drones are attacking targets in the city of Stavropol, southern Russia, this early morning.



Multiple explosions reported. pic.twitter.com/9HsGEDqoSh — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 12, 2025

Varasemalt oli Stavropoli krai kuberner Vladimir Vladimirov andnud piirkonnale droonihoiatuse.

Monokristal on üks maailma juhtivaid sünteetilise safiiri tootjaid, mida kasutatakse optoelektroonikas, päikeseenergias ja lennundustööstuses. Sünteetilist safiiri kasutatakse optilistes süsteemides, andurites ja laserites, sealhulgas sõjalistes seadmetes. Monokristal on Venemaa elektroonikatootmise firma Energomera tütarettevõte.

Kiiev ründab regulaarselt Venemaa tööstus- ja sõjaväeobjekte, kasutades kodumaal toodetud pikamaadroone, et vähendada Moskva võimet Ukrainas sõda pidada. Juuli lõpus kinnitas Ukraina riiklik julgeolekuteenistus (SBU), et droonirünnak tabas Stavropoli krais asuvat raadiotehast Signal.

Ukraina ründedroonid Peklo (Põrgu). Autor/allikas: SCANPIX / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Ukraina teatas kahe küla vabastamisest Sumõ oblastis

Ukraina relvajõudude teatel on nad Vene vägedelt tagasi võtnud kaks küla riigi idaosas asuvas Sumõ oblastis, mis lisandub hiljutistele väikestele territoriaalsetele edusammudele Venemaa piiri ääres enne reedeks kavandatud USA ja Venemaa juhtide tippkohtumist, mille peateemaks saab Ukraina.

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et nii Kiiev kui ka Moskva peavad Ukraina sõja lõpetamiseks maid loovutama ning selle nädala kõnelused Venemaa režiimijuhi Vladimir Putiniga näitavad, kas Kremli juht on valmis relvarahuks.

Ukraina väed on vabastanud Sumõs asuvad Stepne ja Novokostjantõnivka asulad, teatas Ukraina peastaap teisipäeval avaldatud aruandes.

"See on raske. Aga me hoiame vaenlast tagasi," kirjutas Ukraina vägede juhataja Oleksandr Sõrskõi Facebookis pärast teisipäevast kohtumist president Volodõmõr Zelenski ja Ukraina kõrgete ametnikega.

"Viime Sumõ suunas läbi aktiivseid operatsioone ja meil on Ukraina maa vabastamisel teatud edu," lisas ta.

Esmaspäevased edusammud järgnevad pühapäevasele uudisele, et Kiievi väed on tagasi võtnud Bezsalivka küla.

Reuters ei suutnud Sumõ oblastis toimunud edusammude teateid sõltumatult kinnitada.

Ukraina väikesed edusammud tulevad ajal, mil Vene väed on juba kuid tuhande kilomeetri pikkusel rindejoonel lääne suunas edasi liikunud, vallutades peaaegu iga päev uusi külasid, peamiselt Donetski oblastis.

Venemaa, mis alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, käivitas sel aastal Sumõs uue pealetungi, järgides Putini käsku luua sinna puhvertsoon ja seades ohtu oblasti pealinna.

Ukraina autoriteetne veebipõhine kaardiprojekt "Deep State" näitab, et Vene väed kontrollivad umbes 200 ruutkilomeetrit Sumõst ja kokku umbes 114 000 ruutkilomeetrit Ukrainas, mis poodustab ligi viiendiku riigi territooriumist.

Jermak ja Rubio arutasid teid õiglase rahuni Ukrainas

Ukraina presidendi kantseleiülem Andri Jermak ja USA välisminister Marco Rubio arutasid esmaspäeval võimalusi õiglase rahu saavutamiseks Ukrainas ja koordineerisid seisukohti enne sel nädalal toimuvat USA-Vene tippkohtumist, teatas Ukraina uudistekanal Ukrinform.

"Rääkisin USA välisministri ja USA riikliku julgeolekunõuniku kohusetäitja Marco Rubioga. Teavitasin teda aktiivsest suhtlusest meie partneritega eelkõige minu kohtumisel USA asepresidendi J.D. Vance'iga. Koordineerisime seisukohti enne sel nädalal kavandatud olulisi diplomaatilisi samme," sõnas Jermak.

"Ukraina jaoks on prioriteet õiglane ja püsiv rahu, mis nõuab tingimusteta relvarahu eeltingimusena sisulisteks läbirääkimisteks ning suurendatud survet Venemaale, et astuda selles suunas reaalseid samme," ütles Jermak.

Jermak tänas USA president Donald Trumpi, Rubiot ja USA presidendi erisaadikut Ukrainas Keith Kelloggi nende soovi eest lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu ja saavutada õiglane rahu.

Trump kavatseb 15. augustil kohtuda Alaskal Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et arutada Ukrainas rahu saavutamist.

USA välisminister ütles eelmisel nädalal, et Ameerika Ühendriigid usuvad, et on Venemaa ja Ukraina sõja lõpule varasemast lähemal ja Washingtonil parem arusaam ning ülevaaade tingimustest, mille alusel Venemaa võiks sõja lõpetada.

Rubio arvates tuleks relvarahu välja kuulutada läbirääkimiste teatud etapis. Ministri sõnul mängivad territoriaalsed küsimused sõja lahendamisel suurt rolli.

Ukraina sõdurid suhtuvad rahuläbirääkimistesse sügava skepsisega ning Ukraina sõja lõpetamise väljavaade tundub pettekujutelmana, vahendas ukrainlaste meedia esmaspäeval ajalehte The Independent.

Märgitakse, et idarindel ei ole märke sõja peatsest lõppemisest. Sõdurite sõnul on diplomaatilised pingutused lahinguvälja karmist tegelikkusest liiga kaugel, et tulemusi anda. Sõdurite kahtlused tulenevad asjaolust, et nende arvates ei ole USA lubadusi sõda kiiresti lõpetada kuid täitnud.

Zelenski sõnul pole andmeid Putin valmistumisest relvarahuks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et on saanud luure- ja sõjaväejuhtidelt ettekande Vladimir Putini plaanide kohta ning selle kohaselt ei valmistu Venemaa võimujuht relvarahuks.

"Esmaspäeval oli ettekanne luurelt ja sõjaväejuhatuselt selle kohta, millele Putin loodab ja milleks tegelikult valmistub. Sealhulgas sõjaliste ettevalmistuste kohta. Putin ei valmistu kindlasti relvarahuks ega sõja lõpetamiseks. Putin on kindlalt otsustanud esitleda tippkohtumist Ameerikaga oma isikliku võiduna ja seejärel jätkata tegutsemist täpselt nagu varem ehk avaldades Ukrainale samasugust survet," rääkis Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul ei ole seni mingit märki, et venelased oleksid saanud mingeid signaale valmistuda sõjajärgseks olukorraks.

"Vastupidi. Nad paigutavad oma vägesid ja jõude ümber viisil, mis viitab ettevalmistustele uuteks pealetungioperatsioonideks. Kui keegi valmistub rahuks, siis ta nii ei tegutse," jätkas Zelenski.

President sai samuti ülevaate Ukraina delegatsioonilt pärast kohtumist Ühendkuningriigis.

Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak ning riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu juhataja Rustem Umerov andsid aru kõigist olulistest suhtlustest, mis toimusid nii avalikult ja ka suletud uste taga.

Zelenski hoiatas esmaspäeval Putini nõudmistele järgi andmise eest.

USA ja Vene tippkohtumine, mis toimub praeguste plaanide kohaselt ilma Zelenskita, oleks USA ja Venemaa ametisolevate riigipeade esimene kohtumine alates 2021. aastast. Kiiev kardab, et Trump ja Putin võivad sõlmida kokkuleppe, mis sunniks Ukrainat oma alasid Venemaale loovutama.

"Venemaa keeldub lõpetamast tapmist ega tohi seetõttu saada tasu ega hüvitisi. See ei ole pelgalt moraalne seisukoht – see on mõistuspärane seisukoht," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

"Järeleandmised tapjat ei mõjuta," rõhutas president.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 065 220 (võrdlus eelmise päevaga +980);

- tankid 11 098 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 119 (+5);

- suurtükisüsteemid 31 406 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1464 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1205 (+1);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 50 753 (+107);

- tiibraketid 3556 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 58 219 (+106);

- eritehnika 3937 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.