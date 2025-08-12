Virtsu ja Lõpe koolimaja võib oodata lammutamine

Lääneranna vallavalitsus küsib liginullenergiahoonete meetmest 2,8 miljonit eurot ning lubab toetuse saamisel lammutada Virtsu ja Lõpe koolihooned.

"Kui me sellest meetmest raha ei saa, siis ei lammuta me midagi," ütles Läänerana vallavanem Ingvar Saare Lääne Elule. Kas vald toetusraha saab, selgub tema sõnul ehk novembriks.

"Hindamiskriteeriumina on üks asi, et mida rohkem ebaefektiivse energiakasutusega hoonepinda vähendad, seda rohkem punkte hindamisel saad," lausus Saare.

MTÜ Virtsu Rahva Maja üks eestvedaja Triin Raave rääkis, et koolimaja võimaliku lammutamise jutt on olnud õhus juba mõnda aega, aga vallavalitsus pole kogukonda oma konkreetsetest plaanidest täpsemalt teavitanud.

Lääneranna vald on omavalitsus Pärnumaal, mis moodustus 2017. aastal kahe Läänemaa valla (Hanila ja Lihula) ning kahe Pärnumaa valla (Koonga ja Varbla) ühinemisel. Viimastel aastatel on vald saanud palju tähelepanu oma koolireformiga. Riigikohus teeb Lääneranna valla koolide sulgemise vaidluses otsuse hiljemalt oktoobriks.