Swedbank tõstab teenuste hindu ja muudab tingimusi

Swedbank. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Swedbank tõstab alates novembrist hindu ja muudab teenuste tingimusi, muu hulgas kallinevad krediitkaartide kuutasud.

Swedbank teavitas oma kliente, et alates 1. novembrist kehtib nende uus hinnakiri.

Eraklientide vaba tagasimaksega krediitkaardi kuutasu, mis seni oli 1,59 eurot, kerkib kahe euroni, Goldi vaba tagasimaksega krediitkaardi kuutasu 5,99 eurolt seitsme euroni ja Platinumi krediitkaardi tasu 14,90 eurolt 17 euroni. Tõuseb ka lisakaartide kuine hind.

Praegu tuleb Swedbankist ühes kuus üle 2000 euro sularaha väljavõtmise eest tasuda 0,3 protsenti summalt, novembrist tõusb see 0,5 protsendini.

PIN-kalkulaatori hind kerkib 20 eurolt 25-ni, kuid üle 65-aastastele klientidele jääb kehtima 15-eurone soodushind.

Kui seni sai välismakset kõrge riskiga riiki teha tasuta, siis sügisel hakkab see maksma 75 eurot ning seda nii äri- kui ka eraklientidele.

Eluasemelaenu intresside tasumise kohta seni tasuta antavat eestikeelset tõendit aga pank enam välja ei annagi. Ka ingliskeelset tõendit, mille eest on tulnud tasuda 1,60 eurot, edaspidi pank enam ei väljasta.

Lõpetatakse ka äriklientidele seni pakutud saldokinnituse väljastamine, mis maksis 10 eurot, ning arvelduskontole pandi seadmine, mida on saanud teha 500 euro eest.

Alates 12. juunist toimuvad EL-i ja Euroopa majanduspiirkonnda maksed välkmaksetena ehk raha jõuab saajani hetkega. Alates 5. oktoobrist saab välkmaksete limiiti ise muuta.

Lisaks lisandub üle Euroopa maksetele saaja nime ja kontonumbri korrektse sisestamise kontroll.

Toimetaja: Karin Koppel

