Yle: sügisel saabub Soome Uusimaa brigaadi ligi 500 Ameerika sõdurit

Uusimaa brigaadi pressiesindaja Hanna Tallbergi sõnul räägitakse umbes 400 kuni 500 sõdurist. Sõjaväelasi on aga nii palju, et veel pole kindel, kas kõik sõdurid Uusimaa brigaadi ruumidesse mahuvad. Tallbergi sõnul sõltub see palju sellest, millised väed brigaadi lisanduvad.

Sõdurite saabumise ajakava määratakse septembris ning väed viibivad Dragsvikis kolm kuud - oktoobrist detsembrini. Novembris osalevad sõdurid kaitseväe iga-aastasel põhiõppusel.

Uusimaa brigaadi on USA sõdurid külastanud juba mitu aastat. See on neljas visiit Dragsviki.

2022. aasta sügisel külastas üksust 150 sõdurit. 2023. aastal külastas 250 ja 2024. aastal 200 sõjaväelast.

Ameerika sõdurite suurenenud kohalolek Soomes on osa Soome ja Ameerika Ühendriikide vahelisest kaitsekoostöö kokkuleppest (DCA). DCA jõustus 2024. aasta septembris.

Lepingu eesmärk on muuta sujuvamaks Soome ja Ameerika Ühendriikide koostööd kõigis julgeolekuolukordades. Lepingu kohaselt on Ameerika Ühendriikidel juurdepääs 15 baasile ja sõjaväe väljaõppealale Soomes.