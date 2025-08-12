Päevakaja (12.08.2025 18:00:00)

OTSE
tormis meie ajas
Vaata otse
Kuula otse
viimased uudised
18:06
Galerii: endised peaministrid kohtusid Rüütelkonna hoones Uuendatud
laulu- ja tantsupidu
otse uudistemajast
laadi alla
Loetumad uudised
12:33
Nurme farmi sead lähevad ikkagi hukkamisele Uuendatud
13:10
Pärnu tahaks kehtestada suvituskorteritele kinnisvaramaksu Uuendatud
11.08
Sõja 1265. päev: Ukraina ründas droonidega Arzamassi sõjatehast Uuendatud
Raadiouudised
17:40
Kliimaministeerium ja ettevõtjad on skeptilised Euroopa Liidu soovis võtta kiiresti kasutusele nullheitega sõidukid
10:30