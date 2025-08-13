Ukraina teatas suitsust Zaporižžja tuumaelektrijaama lähistel

Ministeerium hoiatas, et igasugused provokatsioonid või sõjaline tegevus piirkonnas võivad kaasa tuua "ettearvamatuid ja katastroofilisi tagajärgi kogu mandrile".

Ametnikud töötavad intsidendi täpse asukoha ja võimalike tagajärgede väljaselgitamise nimel, märkides, et sadam asub väljaspool jaama kaitstud perimeetrit.

Ministeerium mõistis hukka Venemaa jätkuva vägede ja sõjatehnika paigutamise rajatisse, nimetades seda rahvusvahelise õiguse ja tuumaohutuse põhimõtete rikkumiseks.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Grossi ütles, et puuduvad teated kiirguse suurenemisest või muust ohust.

Enerhodaris asuv Zaporižžja tuumaelektrijaam on Euroopa suurim tuumarajatis, mis tootis enne täiemahulist sõda umbes 20 protsenti Ukraina elektrist.

Venemaa okupeeris jaama 2022. aasta märtsis. Sellest ajast alates on Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur korduvalt väljendanud muret avariiliste sulgemiste, elektrikatkestuste ja Ukraina töötajatele avaldatava surve pärast.

USA on väidetavalt teinud ettepaneku anda tuumajaama kontroll Ukrainale tagasi ning seejärel jaam USA järelevalve alla, misjärel varustaks jaam elektriga nii Venemaa kui ka Ukraina käes olevaid territooriume, kuid Moskva lükkas selle ettepaneku tagasi.

Venemaa väidab, et tuumaelektrijaam kuulub talle ning väidetavalt ehitab uusi elektriliine okupeeritud Lõuna-Ukrainas, et ühendada jaam oma elektrivõrguga.

Reutersi andmetel kontrollivad Vene väed umbes 74 protsenti Ukraina kaguosas asuvatest Zaporižžja ja Hersoni oblastitest, mille pindala on umbes 41 176 ruutkilomeetrit, samas kui Ukraina kontrollib umbes 14 500 ruutkilomeetrit. Venemaa kontrollib olulisi linnu nagu Melitopol, Berdiansk ja Enerhodar, kuid oblasti pealinn Zaporižžja on Ukraina valitsuse kontrolli alla.

Mediazona ja BBC on tuvastanud üle 121 000 Ukrainas hukkunud Vene sõdurit

Venemaa sõltumatu väljaanne Mediazona kinnitas koos BBC venekeelse haruga 121 507 Vene sõduri nimed, kes, kes on alates Ukraina täiemahulise sõja algusest hukkunud.

Väljaande uusim aruanne hõlmab ajavahemikku 24. veebruar 2022 kuni 31. juuli 2025. Alates viimasest uuendamisest juuli alguses on kinnitust leidnud veel 2353 Venemaa sõjaväelase hukkumine.

Ajakirjanikud märgivad, et tegelik arv on tõenäoliselt oluliselt suurem, kuna nende kontrollitud teave pärineb avalikest allikatest, nagu järelehüüded, surmateated meedias ja sotsiaalmeedias, artiklid kohalikus ajakirjanduses ja kohalike võimude avaldused.

Moskva ja Kiiev teatavad oma kaotustest harva. Ukraina hinnangul on Venemaa kaotuste arv täiemahulise sõja ajal ületanud miljoni.

Teisipäeval avaldatud briifingul väitis president Volodõmõr Zelenski, et Venemaa kaotused on umbes kolm korda suuremad kui Ukraina omad, täpsustamata kaotuste koguarvu.

USA välisminister Marco Rubio väitis teisipäeval taskuhäälingusaates, et juulis hukkus 60 000 Vene sõdurit, samas kui USA president Donald Trump väitis 1. augustil, et see arv oli lähemal 20 000-le.

Meediaväljaannete andmetel hõlmab kinnitatud hukkunute arv nüüd 33 100 vabatahtlikku, 18 000 värvatud vangi ja 13 300 mobiliseeritud sõdurit. Samuti on kinnitust leidnud üle 5400 ohvitseri hukkumine.