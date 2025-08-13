X!

Saksamaa kahe meretuulepargi ehitamise oksjon lõppes ilma ühegi pakkumiseta

Välismaa
Meretuulepark Põhjameres.
Meretuulepark Põhjameres. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/Sina Schuldt
Välismaa

Saksamaal lõppes Põhjamerre kahe meretuulepargi ehitamise oksjon, kuhu ei laekunud ühtegi pakkumist. Saksa majandusminister Katharina Reiche selgitas kolmapäeval, et vale asukohavalik ja muutuv turudünaamika muudavad avamere tuuleparkide ehituse ebaatraktiivseks.

Ükski investor ei esitanud pakkumisi tuuleturbiinide ehitamiseks 182 ruutkilomeetri suurusele alale Friisimaa ranniku lähedal.

Ebaõnnestunud oksjon pani lobiorganisatsioonid nõudma toetuste ja riiklike tagatiste suurendamist, et muuta tuuleenergiainvesteeringud investoritele atraktiivsemaks.

Saksamaa elektrivõrgu arendaja plaani kohaselt pidid kaks oksjonil oleva objekti - N-10.1 ja N-10.2 - tootmisvõimsuseks olema 2500 megavatti (MW), mis vastab enam kui 200 tuuleturbiinile. Turbiinid pidanuks valmima 2030. ja 2031. aastaks, kuid ilma ühegi pakkumiseta, on eeldatav ajakava nihkes.

Tuuleparkide huvide eest seisev Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) sõnas, et praegune oksjonite kord koos häiritud tarneahelate, inflatsiooni ja kõrgemate kapitalikuludega suurendavad investorite riski, peletades seeläbi potentsiaalsed pakkujad eemale.

"Tööstusharu on aastaid hoiatanud, et arendajatele pannakse peale liiga palju riske. Kehtivad reeglid sunnivad arendajaid võtma riske, mis on nende kontrolli alt väljas ja seda ilma igasuguste kaitsemeetmeteta. Saksamaa avamere tuuleenergia turg ei ole investoritele praegu atraktiivne," ütles BWO tegevdirektor Stefan Thimm

Saksamaa ambitsioonikate taastuvenergia plaanide kriitikud näevad ebaõnnestunud oksjonit järjekordse märgina riigi energiastrateegia läbikukkumisest.

2024. aastal lõppesid kolm sarnast oksjonit Taanis, Ameerika Ühendriikides ja Lõuna-Aafrikas samuti ilma ühegi pakkumiseta. 2023. aastal ei meelitanud kaks oksjonit Ühendkuningriigis ja USA-s ka ühtegi investorit.

Saksamaa majandusminister Katharina Reiche'i hinnangul on vale asukohavalik ja muutuv turudünaamika õõnestanud avamere tuuleparkide oksjone.

Reiche lisas, et oksjoni all olev piirkond on oma geograafiliste ja geoloogiliste tingimuste tõttu riskantsem, kuna see asub sügavates vetes, kus vundamendid olid erosiooniohtlikud ja konstruktsioonitingimused väga keerulised.

"Küsimus on, et kas määratud piirkonnad olid sobivad või alahinnati arendajatele potentsiaalseid riske? Peame seda kriitiliselt vaatama," ütles Reiche Berliinis toimunud pressikonverentsil.

Ta lisas, et föderaalne võrguagentuur peaks oma oksjonite ülesehituse üle vaatama ja kaaluma Ühendkuningriigi stiilis reforme, et kaitsta Saksamaa avamere tuuleenergia potentsiaali.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Reuters, Brussels Signal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:36

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

16:36

Air Baltic teenis teises kvartalis kasumit

16:31

Tartu Elektriteater toob linale kõrbekuuma filmiklassika

16:22

Meedia: Venemaa saavutas Pokrovski lähistel olulise läbimurde Uuendatud

16:20

Tänavune õunasaak tõotab tulla piirkonniti väga erinev

16:20

Euroala riikidega võrreldes on Eesti krediitkaaritde intressimäärad üsna kõrged

16:14

Trump lükkas tagasi kriitika eelseisva kohtumise kohta Putiniga

16:10

Valga valla juhid kehtestasid kontrolli meediapäringute üle

16:10

Pallase galeriis avati Urmas Viigi isikunäitus

16:09

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12.08

Telegraph: Ukraina on valmis loobuma Venemaa poolt vallutatud piirkondadest Uuendatud

12.08

Swedbank tõstab teenuste hindu ja muudab tingimusi

12.08

Nurme farmi sead lähevad ikkagi hukkamisele Uuendatud

16:22

Meedia: Venemaa saavutas Pokrovski lähistel olulise läbimurde Uuendatud

08:45

Omniva ostis teda kritiseeriva sotsiaalmeediagrupi Uuendatud

12.08

Sõja 1266. päev: Zelenski välistas Donbassi loovutamise Venemaale Uuendatud

12.08

Loomakaitse liit kahtleb endiselt Nurme farmi sigade testide õigsuses

07:11

USA kohus vabastas Eesti krüptomiljonärid

06:50

Norstati küsitlus näitab koalitsiooni rekordmadalat toetust

13:44

Eesti saadab Vene diplomaadi õõnestustegevuse pärast välja Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:36

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

16:09

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

15:38

Eesti korvpallinoored alistusid ka Saksamaale

14:53

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

loe: kultuur

16:31

Tartu Elektriteater toob linale kõrbekuuma filmiklassika

15:29

Heldur Karmo elulugu ja looming jõudsid kaante vahele

13:39

Ariva: "Kuumadest allikatest" leiab autoreid, keda ei tunne ka kirjandusteadlased

13:20

Kultuurifestivalil Särin astub üles ansambel Koer

loe: eeter

16:00

Vähidiagnoosi saanud noor naine: haigus ei tohi takistada oma elu elamast

12:19

Unenõustaja Kene Vernik: ära tekita endale voodis negatiivseid seoseid

11:00

Indrek Vaheoja: trummarite asemel paneme laval tööle sisepõlemismootorid

09:11

Madis Ollikainen: "Röövlirahnu Martin" andis mu ellu palju värvi ja kassi

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (13.08.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.08.2025 12:00:00)

10:45

Norra keskpanga haru loobub Gaza olukorra tõttu investeeringutest Iisraeli ettevõtetesse

10:45

Riik plaanib jäämurdjale võimekust kanda merekaablite parandamise tehnikat

09:20

Raadiouudised (13.08.2025 09:00:00)

12.08

Päevakaja (12.08.2025 18:00:00)

12.08

Saimre Agro töötajad ei välista seakatku proovide vahetusse minekut

12.08

Pärnu abilinnapea Meelis Kukk tahaks suvituskorteritele kinnisvaramaksu

12.08

Kliimaministeerium ja ettevõtjad on skeptilised Euroopa Liidu soovis võtta kiiresti kasutusele nullheitega sõidukid

12.08

Raadiouudised (12.08.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo