Saksamaa kahe meretuulepargi ehitamise oksjon lõppes ilma ühegi pakkumiseta

Saksamaal lõppes Põhjamerre kahe meretuulepargi ehitamise oksjon, kuhu ei laekunud ühtegi pakkumist. Saksa majandusminister Katharina Reiche selgitas kolmapäeval, et vale asukohavalik ja muutuv turudünaamika muudavad avamere tuuleparkide ehituse ebaatraktiivseks.

Ükski investor ei esitanud pakkumisi tuuleturbiinide ehitamiseks 182 ruutkilomeetri suurusele alale Friisimaa ranniku lähedal.

Ebaõnnestunud oksjon pani lobiorganisatsioonid nõudma toetuste ja riiklike tagatiste suurendamist, et muuta tuuleenergiainvesteeringud investoritele atraktiivsemaks.

Saksamaa elektrivõrgu arendaja plaani kohaselt pidid kaks oksjonil oleva objekti - N-10.1 ja N-10.2 - tootmisvõimsuseks olema 2500 megavatti (MW), mis vastab enam kui 200 tuuleturbiinile. Turbiinid pidanuks valmima 2030. ja 2031. aastaks, kuid ilma ühegi pakkumiseta, on eeldatav ajakava nihkes.

Tuuleparkide huvide eest seisev Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) sõnas, et praegune oksjonite kord koos häiritud tarneahelate, inflatsiooni ja kõrgemate kapitalikuludega suurendavad investorite riski, peletades seeläbi potentsiaalsed pakkujad eemale.

"Tööstusharu on aastaid hoiatanud, et arendajatele pannakse peale liiga palju riske. Kehtivad reeglid sunnivad arendajaid võtma riske, mis on nende kontrolli alt väljas ja seda ilma igasuguste kaitsemeetmeteta. Saksamaa avamere tuuleenergia turg ei ole investoritele praegu atraktiivne," ütles BWO tegevdirektor Stefan Thimm

Saksamaa ambitsioonikate taastuvenergia plaanide kriitikud näevad ebaõnnestunud oksjonit järjekordse märgina riigi energiastrateegia läbikukkumisest.

2024. aastal lõppesid kolm sarnast oksjonit Taanis, Ameerika Ühendriikides ja Lõuna-Aafrikas samuti ilma ühegi pakkumiseta. 2023. aastal ei meelitanud kaks oksjonit Ühendkuningriigis ja USA-s ka ühtegi investorit.

Saksamaa majandusminister Katharina Reiche'i hinnangul on vale asukohavalik ja muutuv turudünaamika õõnestanud avamere tuuleparkide oksjone.

Reiche lisas, et oksjoni all olev piirkond on oma geograafiliste ja geoloogiliste tingimuste tõttu riskantsem, kuna see asub sügavates vetes, kus vundamendid olid erosiooniohtlikud ja konstruktsioonitingimused väga keerulised.

"Küsimus on, et kas määratud piirkonnad olid sobivad või alahinnati arendajatele potentsiaalseid riske? Peame seda kriitiliselt vaatama," ütles Reiche Berliinis toimunud pressikonverentsil.

Ta lisas, et föderaalne võrguagentuur peaks oma oksjonite ülesehituse üle vaatama ja kaaluma Ühendkuningriigi stiilis reforme, et kaitsta Saksamaa avamere tuuleenergia potentsiaali.