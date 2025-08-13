X!

Põlva- ja Võrumaa nõuavad ministrilt kohest rongiliikluse taastamist

Asendusbuss.
Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR
Elron asendas väga lühikese etteteatamisega mitmed rongiliinid bussidega, kuna ületunde tegevate vedurijuhtide palgaks pole raha. Otsus puudutas eriti valusalt Põlva- ja Võrumaad, mille arenduskesksute juhid nõuavad regionaalministrilt kohest rongiliikluse taastamist, kuna inimestelt on ära võetud üks väheseid liikumapääsemise võimalusi.

Keskpäevane buss, mis sõidab Tartust Piusa suunal kaks tundi ja 13 minutit, jõuab pea tund hiljem oma sihtpunkti kui seda oleks rongiga sõites. Rong jõudis samasse sihtkohta natuke vähem kui pooleteise tunniga, kuid alates 6. augustist on rongid sel liinil asendatud bussiga. Kui tavapäraselt tõi rong Piusale turiste, siis peale rongi asendamist bussiga turistid siia enam ei jõua.

"Eks ikka tulid turistid siia. Esiteks oli see nende jaoks üldjuhul esimene rongisõit, mis oli laste jaoks väga huvitav, teiseks said nad käia, külastada koobast ja mängida Eesti suurimas liivakastis. No ma ette ei oska ennustada, palju oleks meile tulnud, aga teada on, et üks suur grupp tühistas siia tulemise augusti lõpus, kellel olid plaanis suvepäevad. Bussi ei asendada ikkagi rongi," sõnas Piusa külastuskeskuse juhataja Katariina Keerd.

Bussijuht Rein kinnitas, et bussiga reisijaid Piusa suunal peaaegu ei olegi. Enamuse reisiseltskonnast moodustavad tema sõnul piiripunkti minejad.

"Kui buss läheb täis, siis ütleme umbes 70 protsenti reisijatest lähevad piiril maha," lausus Go Busi bussijuht Rein Laak.

Kagu suunal rongi asendamine bussidega otsus tehti vedurijuhtide nappuse käes vaevleva Elroni sõnul kaalutlusel, et millistel liinidel õnnestuks enim kokkuhoida vedurijuhtide töötunde, et täita võimalikult suures mahus kehtivat üleriigilist sõiduplaani. Selline vangerdus hajaasustuses elavate inimeste arvelt on aga vastuvõetamatu piirkondi esindavate Põlva-ja Võrumaa arenduskeskuste jaoks, kes tegid ka sellesisulise pöördumise regionaalministri poole.

"Just suveperiood on see, mis on ka meie turismisektori jaoks on see rong ikkagi väga oluline tohutud inimesed, kes käivad ratastega nii taevaskotta kui kui Piusa ja loomulikult ka see, et, et inimesed käivad tööle, seda rongi käib isegi siin vähe. See buss ei ole mingi alternatiiv sellele rongile," sõnas Põlvamaa arenduskesksue nõukogu esimees Martti Rõigas.

Rõigas kritiseeris ka suure muudatuse tegemist üleöö.

"See, et 5. augusti õhtul tuleb pressiteade... See ei jõua isegi omavalitsustesse. Keegi ei jõua edasi seda kommunikeerida, et 6. augusti hommikul veel rongiga saad, aga tagasi enam ei saa. Sealt ka kohe üks värvikas juhtum, et mõned, kes 6. augustil ratastega läksid, tagasi nad enam ei saanud," ütles Rõigas.

Kokku on Elron üle Eesti bussidega asendanud nädala sees 12 ja nädalavahetusel 14 väljumist ning hinnanguliselt on see otsus vähendanud reisjate hulka 30 protsenti. Regionaalminister Terras lubas teema uuel nädalal valitsusse viia.

"Valitsusse lähen ettepanekuga vaadata üle Elroni tulude pool just selle võtmes, et me saaksime vedurijuhtidega jõuda kokkuleppele, et nad oleks nõus tegema ületunde ning katma kõiki suundasid, kus meil on praegu võimalik rongidega sõita," lausus Terras.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

