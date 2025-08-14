X!

Ukraina süütas droonirünnakuga Volgogradi naftatöötlemistehase

Satelliidifoto rünnakus põlema süttinud Vene naftarafineerimistehasest. Tegemist ei ole Volgogradi naftakäitisega.
Satelliidifoto rünnakus põlema süttinud Vene naftarafineerimistehasest. Tegemist ei ole Volgogradi naftakäitisega. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva droonirünnaku Venemaal Volgogradis asuvale naftatöötlemistehasele, põhjustades seal naftalekke ja tulekahju.

"Täna õhtul tõrjusid Venemaa kaitseministeeriumi õhukaitsejõud Volgogradi oblasti territooriumil ulatusliku mehitamata õhusõidukite rünnaku," teatas Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov neljapäeva varahommikul. "Purustuste tõttu lekkis Volgogradi naftatöötlemistehasest naftatooteid ja puhkes tulekahju," lisas ta.

Esialgsete andmete kohaselt rünnak inimohvreid ei põhjustanud, ütles Botšarov.

Teadet vahendanud Ukraina väljaanne The Kyiv Independent märkis, et ei saa neid väiteid avaldamise ajal kinnitada.

Vene naftagigandile Lukoilile kuuluv Volgogradi naftatöötlemistehas, mis on üks riigi suurimaid, on Venemaa täiemahulise agressioonisõja jooksul mitu korda Ukraina rünnakute alla sattunud. Venemaa meedia ja ametnikud teatasid rünnakutest rajatisele nii veebruaris kui ka märtsis 2025. Ukraina peastaap kinnitas droonirünnakut rafineerimistehase vastu jaanuaris.

Ukraina korraldab regulaarselt Venemaa tööstus- ja sõjaväeobjektidele pikamaadroonide rünnakuid. Naftatöötlemistehased, mis rahastavad ja toidavad Moskva sõjamasinat, on nende rünnakute sagedased sihtmärgid.

Meedia teatel on kolm Venemaa rafineerimistehast sel kuul Ukraina droonirünnakute tekitatud kahju tõttu oma tootmist vähendanud või selle isegi peatanud. USA äriuudiste väljaanne Bloomberg teatas, et Rosnefti tehas Saraatovi oblastis peatas nafta vastuvõtmise pärast 10. augustil toimunud rünnakut.

Ka Venemaa Rjazani rafineerimistehas vähendas oma tootmist poole võrra, samas kui Novokuibõševski rafineerimistehas peatas tootmise täielikult 2. augustil, teatas Reuters.

Barrot: USA ühineb Ukrainale julgeolekugarantiide pakkumisega

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles, et kohtumisel Vene režiimijuhi Vladimir Putiniga nõuab ta relvarahu Ukrainas ja lubas ühineda Ukrainale antavate julgeolekugarantiidega, teatas neljapäeval Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot.

Ministri sõnul tegi Ameerika liider sellise avalduse veebis peetud tippkohtumisel Euroopa liidritega.

Välisministri andmetel lisas Trump ühtlasi, et läbirääkimised territooriumide üle toimuvad ainult Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski juuresolekul järgmise kohtumise ajal.

"Ühendriigid ühinevad julgeolekugarantiidega, mille on välja töötanud vabatahtlike riikide koalitsioon, mida ühendavad Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa," vahendas Barrot Trumpi sõnu.

Saksamaa rahastab 500 miljoni suurust sõjalise abi paketti Ukrainale

Saksamaa on võtnud endale kohustuse rahastada 500 miljoni dollari suurust sõjalise abi paketti Ukrainale osana NATO uuest Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja (PURL) algatusest, selgub NATO ametlikul veebilehel avaldatud teatest.

"Saksamaa teatas kolmapäeval, et rahastab Ukrainale 500 miljoni dollari suurust sõjavarustuse ja laskemoona paketti, mis hangitakse Ameerika Ühendriikidest NATO uue Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja algatuse raames," seisis avalduses.

NATO peasekretär Mark Rutte tervitas sammu ja nimetas seda selgeks näiteks Saksamaa vankumatust toetusest Ukraina kaitsele.

"See tarne aitab Ukrainal end kaitsta Venemaa agressiooni eest. Saksamaa on suurim Euroopa panustaja sõjalisse abisse Ukrainale ja tänane teadaanne rõhutab veelgi selle pühendumust aidata Ukraina rahval kaitsta oma vabadust ja suveräänsust," ütles NATO peasekretär.

USA president Donald Trump ja NATO peasekretär Mark Rutte teatasid juulis uuest kokkuleppest, mis võimaldab alliansi riikidel osta Ameerika relvi. Tehing sisaldab sätteid miljardite USA dollarite väärtuses sõjalise abi üleandmiseks Ukrainale.

Algatus PURL on äsjaloodud mehhanism, mille eesmärk on tarnida Ukrainale relvi tuginedes selle kõige pakilisematele kaitsevajadustele. See võimaldab NATO liikmesriikidel rahastada Ameerika relvade ja tehnoloogiate tarnimist vabatahtlike annetuste kaudu.

Hollandi kaitseminister Ruben Brekelmans teatas kuu algupoolel, et Holland annab Ukrainale 500 miljoni dollari suuruse sõjalise abi paketi, mis sisaldab komponente ja rakette Ühendriikides toodetud õhutõrjesüsteemile Patriot.

Augusti alguses teatasid ka NATO liitlased Taani, Norra ja Rootsi ühisest 500 miljoni dollari suurusest sõjalise abi eraldamisest Ukrainale sama algatuse raames.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

