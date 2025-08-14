Põhja-Pärnumaa vallas lähevad valimistele kaks erakonda ja valimisliidud

Põhja-Pärnumaal lähevad valimisvõitlusse valimisliidud ja erakondadest EKRE ning uue tulijana erakond Isamaa, keda nii praegune koalitsioon kui opositsioon peavad tugevaks konkurendiks. Poliitikud leiavad, et põhiliselt vajab vallas tähelepanu haridus ja tuuleenergeetika.

Neli aastat tagasi võsid Põhja-Pärnumaal volikogu 21 kohast 18 kohta neli valimisliitu – viis kohta said valimisliit Inimeste Eest ja Meie Vald ning neli kohta valimisliit Tasakaal ja Vändra Noored. Ülejäänud kolm volikogu kohta läksid EKRE-le.

Valimisliitu Tasakaal kuuluv Reformierakonna liige, praegune vallavanem Madis Koit ütles ERR-ile, et valimisliit Tasakaal paneb oma nimekirja välja ka seekordsetel valimistel: "Meil on väga palju tublisid inimesi liitumas ja nimekiri on täna juba pikem, kui ta oli neli aastat tagasi." Koit kandideerib Tasakaalu nimekirjas uuesti ka ise.

"Hästi keeruline on nagu öelda, kelle vahel see nii-öelda rebimine lõpuks olema hakkab, meie läheme oma positiivse programmiga, nagu me näeme, kuidas valda arendada ja usun, et teeme suhteliselt okei tulemuse," ütles Koit. Tema sõnul on vallas lähiaastatel vaja teha investeeringuid haridusse ja luua juurde töökohti.

Samuti koalitsooni kuuluva valimisliidu Meie Vald liige Raul Peetson rääkis, et nemadki planeerivad oma nimekirjaga välja minna. "Põhiline asi, mis ikkagi vallas korrastada tuleks, minu arvates on haridussüsteem, sest ei ole jätkusuutlik pidada nii palju koole üleval."

Peetson ütles, et olud nii vallas kui Eestis üldiselt soosivad uusi tulijaid. "Kindlasti sellist uudsust on uutel tulijatel rohkem ja kindlasti kindlasti on neil võimalus, sest inimesed ikkagi täna nagu Põhja-Pärnumaal vähemalt see tuulikute püstitamine on inimesed kahte lehte löönud," selgitas ta.

Põhja-Pärnuma valla suurima opositsioonilise jõu, valimisliidu Inimeste Eest liige Jaanus Rahula ütles, et oma nimekirjaga minnakse välja ka seekord. Praegune võimuliit pole tema sõnul oma tööga hakkama saanud.

"Eriti, mis puudutab tööd inimestega, asutuse juhtidega. Meil on päris palju asutuse juhte siin viimastel aastatel sunnitud lahkuma ja võib-olla see kogu see tuuleenergia juures toimuv siis see menetlusprotsess, see on ikkagi olnud ikkagi väga selline suletud ja kinnine," ütles Rahula. Järgmise nelja aasta jooksul tulebki tema sõnul tegeleda nii tuuleenergeetika, haridusvõrgu kui teedevõrguga.

Samuti opositsioonis oleva EKRE liige Helle Laantee ütles, et praegune vallavõim on kaotanud rahva usalduse ja seda eeskätt tuuleparkidega seonduva asjaajamise tõttu.

Kuigi EKRE-l on praeguseks kunagisest volikogu kolmest kohast järel üks, läheb EKRE Laantee sõnul Põhja-Pärnumaal välja oma nimekirjaga.

"Et võidelda vastu tuuleenergia pealesunnile, et inimeste toimetulekut parandada, et maamaksu liiga palju ei tõstetaks. Meil on kuus kooli, kokku kolm väikekooli, on jutud, et tahetakse neid kinni panna, meie oleme selle vastu," rääkis Laantee.

Eelmistel valimistel volikogus neli kohta saanud valimisliidu Vändra Noored liige Rein Kontus ütles, et oma nimekirjaga välja ei minda, sest valimisliit on sisuliselt laiali läinud. Kontus ise kavatseb kandideerida mõne teise olemasoleva valimisliidu nimekirjas.

Uue tulijana tuleb Põhja-Pärnumaal oma nimekirjaga välja erakond Isamaa. Esinumbrina kandideerib staažikas poliitik, riigikogu liige Andres Metsoja, kes on kohalikel valimistel varem kandideerinud Pärnus.

"Ma tegelikult olengi oma poliitikukarjääri alguse saanud just nimelt väikesest Kaisma vallast ja eks ma nüüd siis püüan anda kogukonnale natukene võib-olla oma kogemust ja ma pean väga oluliseks kindlasti seda, et kohapeal oleks selged sõnumid, mida teha soovitakse, siis oleks seotud ka tegelikult nii arengukava kui finantsvõimekusega," rääkis Metsoja.

Metsoja nimetas suurimaks murekohaks, et Põhja-Pärnumaa vallal puudub oma identiteet, mis takistab inimeste kaasamist. Samuti tuleb tema sõnul tegeleda hariduse kättesaadavusega.

EKRE liige Helle Laantee hindas Isamaad suurimaks konkurendiks: "Kui reitinguid vaadata, siis mõlemal on šanss saada mingi neli-viis-kuus häält volikogusse. Aga meil on 21 kohta volikogus, nii et ülejäänud pool siis ilmselt jaguneb valimisliitude vahel."

Ka valimisliitude esindajad ütlesid, et peavad Isamaad tugevaks konkurendiks.