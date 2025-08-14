X!

USA pakub kriitiliste mineraalide ammutamiseks miljardilist toetust

Majandus
USA autofirma Chevrolet elektriauto aku testimine. Elektriautod on üks sektoreid, kus kriitilisi mineraale vaja on.
USA autofirma Chevrolet elektriauto aku testimine. Elektriautod on üks sektoreid, kus kriitilisi mineraale vaja on. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Majandus

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon pakub välja ligi miljardi dollari suuruse rahastuspaketi, et kiirendada uute tehnoloogiate jaoks kriitiliste mineraalide ja materjalide kasutuselevõttu.

USA energeetikaministeerium teatas kolmapäeval, et kavatseb pakkuda rahastust kaevandus-, töötlemis- ja tootmistehnoloogiate edendamiseks ja laiendamiseks kriitiliste mineraalide ja materjalide tarneahelates – sektorites, mida on seni domineerinud Hiina ja teised riigid. Taolisi mineraale kasutatakse mitmel pool alates elektriautode akudest kuni pooljuhtideni.

"Liiga kaua on Ameerika Ühendriigid lootnud välismaistele osalejatele, et tarnida ja töödelda kriitilisi materjale, mis on tänapäeva elu ja meie riigi julgeoleku jaoks olulised," ütles energeetikaminister Chris Wright avalduses.

Ministeerium teatas, et samm on kooskõlas president Trumpi täitevkorraldusega energeetika arendamiseks.

Ministeeriumi tootmis- ja energia tarneahelate büroo (MESC) kavatseb pakkuda kuni 500 miljonit dollari suurust rahastust USA kriitiliste mineraalide ja materjalide töötlemise ning akude tootmise ja ringlussevõtu laiendamiseks.

Lisaks plaanib MESC pakkuda kuni 135 miljonit dollarit haruldaste muldmetallide siseturu tarneahela toetamiseks, demonstreerides kaevandusjäätmetest mineraalide rafineerimise ja eraldamise meetodite ärilist elujõulisust, teatas energeetikaministeerium.

Ministeeriumi fossiilenergia ja süsiniku haldamise büroo kavatseb teatada ka umbes 250 miljoni dollari suurusest rahalisest abist tehastele ja söekaevandusrajatistele, millel on potentsiaal toota tööstusprotsessidest mineraalseid kõrvalsaadusi.

Muu rahastamine hõlmab kuni 50 miljonit dollarit magnetites kasutatavate haruldaste muldmetallide tarneahela protsesside toetamiseks, näiteks galliumi, germaaniumi ja ränikarbiidi rafineerimiseks ning legeerimiseks pooljuhtides kasutamiseks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

