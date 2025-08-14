Tartus püütakse kiusamist vähendada klassimatkadega

Tartu koolidel on võimalus osaleda matkaprogrammis, mille eesmärk on parandada klassisidusust.

Programm on mõeldud vabatahtlikkuse alusel 4.-9. klasside õpilastele. Klass viiakse koolikeskkonnast välja kolmepäevasele matkale, kus peamine fookus on omavahelisel koostööl. Sellise meetodi kasutamine võiks aidata vähendada kiusamise riski ning parandada klasside ühtekuulusvustunnet, ütles Tartu linna hariduskorralduse peaspetsialist Kaisa Keisk Jane Saluorule.