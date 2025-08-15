X!

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast

Venemaa Samara oblastis süttis reede öösel Ukraina droonirünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas. Ukraina teatel on kaitsejõududel õnnestunud olukorda Pokrovski suunal parandada ja Vene vägede edasitung on peatatud. Ukraina ründas Vene sadamat, mida kasutatakse Iraani relvasaadetiste jaoks. Vene võimud teatasid droonirünnakust Kurskile.

Oluline Ukraina sõjas reedel, 15. augustil kell 10.40:

- Ukraina ründas Vene sadamat, mida kasutatakse Iraani relvasaadetiste jaoks;

- Vene võimud teatasid droonirünnakust Kurskile;

- Ukraina ründas droonidega Samara oblasti naftatöötlemistehast;

- Ukraina teatel on Vene vägede edasitung Pokrovski suunal peatatud;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit.

Ukraina ründas Vene sadamat, mida kasutatakse Iraani relvasaadetiste jaoks

Ukraina erioperatsioonide väed ründasid neljapäeval Venemaa Astrahani oblastis asuvat Olja sadamat, teatas Ukraina relvajõudude peastaap. Sadam asub Kaspia mere rannikul.

Rünnak tabas kohta, mida Kiievi väitel peetakse Venemaale suunduva Iraanis toodetud sõjalise varustuse oluliseks logistikapunktiks.

Iraan on olnud Moskva liitlane ning varustanud riiki Ukraina-vastase sõja jaoks ballistiliste rakettide ja tuhandete Shahedi-tüüpi droonidega. Venemaa on alustanud ka oma Shahedi ekvivalentide, Geranide, tootmist.

Ukraina sõjaväe teatel kasutab Moskva Olja sadamat Iraanist Shahed-tüüpi droonide komponentide ja laskemoona vastuvõtmiseks. Esialgsete teadete kohaselt sai rünnakus tabamuse sellise lastiga laev. Kahjude ulatust veel hinnatakse.

Sadam asub Ukraina rindest umbes 800 kilomeetri kaugusel.

Kindralstaabi teatel on rünnak osa Ukraina laiemast kampaaniast, mille eesmärk on nõrgestada Venemaa võimet õhurünnakuid korraldada ja sõjategevust jätkata.

Vene võimud teatasid droonirünnakust Kurskile

Venemaa võimud teatasid, et Ukraina korraldas neljapäeval surmava droonirünnakust Kurskile. Tegevkuberner Aleksandr Hinštein väitis, et Ukraina droon tabas Sojuznaja tänaval kortermaja, tappes ühe inimese ja vigastades kümmet inimest, sealhulgas 15-aastast noormeest.

Väidetavalt kahjustasid plahvatus ja tulekahju hoone nelja ülemist korrust ning purustasid naabermajade ja kooli aknaid.

Ukraina pole rünnakut kommenteerinud.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et õhutõrje tulistas reede öö jooksul alla 53 Ukraina drooni, sealhulgas 13 Kurski oblasti, 11 Rostovi oblasti, seitse Samara oblasti, kuus Belgorodi oblasti, viis Orjoli oblasti, neli Brjanski ja neli Voroneži oblasti kohal, ühe Saratovi oblasti, ühe Kalmõkkia ja ühe Aasovi mere kohal.

Ukraina ründas droonidega Samara oblasti naftatöötlemistehast

Ukraina sõjavägi teatas reedel, et ründas öösel Venemaa Samara oblastis asuvat Sõzrani naftatöötlemistehast.

Telegrami sõnumirakenduses avaldatud avalduses teatas Kiievi sõjavägi tulekahjust ja plahvatustest rafineerimistehases.

Rünnak toimus Sõzranis, mis on Samara oblasti suuruselt kolmas linn. Sõzran asub umbes 811 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.

Rafineerimistehas on üks Venemaa energiafirma Rosnefti suurimaid rajatisi ning varustab kütust sõjaväeüksustele Kesk- ja Lõuna-Venemaal, teatas Ukraina-meelne Telegrami kanal Crimean Wind.

Kiiev ründab regulaarselt sügaval Venemaal asuvat sõjalist taristut.

Neljapäeval ründasid Ukraina väed Venemaa linnas Volgogradis asuvat naftatöötlemistehast, põhjustades rajatises võimsaid tulekahjusid.

Ukraina teatel on Vene vägede edasitung Pokrovski suunal peatatud

Ukraina kaitsejõududel on õnnestunud olukorda Pokrovski suunal parandada ja Vene vägede edasitung on peatatud, teatas neljapäeval piirkonnas võitleva väerühma pressiesindaja Viktor Trehubov kommentaaris uudistekanalile Ukrinform.

Vastates küsimusele, kas ta saab kinnitada olukorra paranemist Pokrovski suunal ja vaenlase edasitungi takistamist, ütles Trehubov: "Jah. Venelased peatati, nad ei läinud kaugemale ja kaart näitab nende marsruuti ja mitte kogu ala, mille nad okupeerisid. Nad peatati ja nüüd lokaliseeritakse sissetunginud jõud. Need kuuluvad hävitamisele."

Pressiesindaja sõnul ei ole teada, kui kaua see kestab, kuid praeguse seisuga aetakse Vene okupante aladelt välja.

Küsimusele, kas võib eeldada, et suur hulk venelasi on hävitatud, vastas Trehubov, et praeguse seisuga see nii on.

"Praeguse seisuga hävitatakse neid aktiivselt. Peaasi on siin see, et nad ei hakkaks sinna uusi võitlusrühmi viima, kuid seni peab esimene kaitseliin vastu. Nad lihtsalt kasutasid mõnda aega kõike, mida suutsid," selgitas sõjaväelane.

Ukraina sõdurid õppusel Autor/allikas: SCANPIX/EPA/UKRAINE'S 65TH MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 068 040 (võrdlus eelmise päevaga +940);

- tankid 11 106 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 133 (+3);

- suurtükisüsteemid 31 498 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1467 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1207 (+0);

- lennukid 422 (+1);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 51 190 (+147);

- tiibraketid 3558 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 58 596 (+140);

- eritehnika 3940 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, The Kyiv Independent, Reuters

