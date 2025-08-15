Ukraina teatel on Vene vägede edasitung Pokrovski suunal peatatud

Ukraina kaitsejõududel on õnnestunud olukorda Pokrovski suunal parandada ja Vene vägede edasitung on peatatud, teatas neljapäeval piirkonnas võitleva väerühma pressiesindaja Viktor Trehubov kommentaaris uudistekanalile Ukrinform.

Vastates küsimusele, kas ta saab kinnitada olukorra paranemist Pokrovski suunal ja vaenlase edasitungi takistamist, ütles Trehubov: "Jah. Venelased peatati, nad ei läinud kaugemale ja kaart näitab nende marsruuti ja mitte kogu ala, mille nad okupeerisid. Nad peatati ja nüüd lokaliseeritakse sissetunginud jõud. Need kuuluvad hävitamisele."

Pressiesindaja sõnul ei ole teada, kui kaua see kestab, kuid praeguse seisuga aetakse Vene okupante aladelt välja.

Küsimusele, kas võib eeldada, et suur hulk venelasi on hävitatud, vastas Trehubov, et praeguse seisuga see nii on.

"Praeguse seisuga hävitatakse neid aktiivselt. Peaasi on siin see, et nad ei hakkaks sinna uusi võitlusrühmi viima, kuid seni peab esimene kaitseliin vastu. Nad lihtsalt kasutasid mõnda aega kõike, mida suutsid," selgitas sõjaväelane.