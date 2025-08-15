X!

Alaska kohtumine: eksperdid kohtumisele suuri ootusi ei pane

Välismaa
{{1755233460000 | amCalendar}}
Alaska suurimas linnas Anchorages korraldati Trumpi ja Putini kohtumise eel Ukraina toetuseks meeleavaldus.
Alaska suurimas linnas Anchorages korraldati Trumpi ja Putini kohtumise eel Ukraina toetuseks meeleavaldus. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Poliitikavaatlejad ei pane Donald Trumpi ja Vladimir Putini reedesele kohtumisele eriti suuri lootusi. Nende hinnangul on Putin juba saavutanud sümboolse võidu sellega, et ei ole enam rahvusvahelises isolatsioonis.

USA president Donald Trump ja Kremli liider Vladimir Putin kohtuvad reedel Alaskal, et arutada eelkõige Ukraina sõja lõpetamist. President Trump ütles, et ei pane esimesele kohtumisele suuri ootusi, ka Vene pool teatas, et mingeid dokumente allkirjastada ei ole kavas.

Paljud poliitikavaatlejad tõdevad, et USA president Donald Trump tahab Ukrainas rahu rohkem kui Kremli liider Vladimir Putin. Trump avaldas esialgu veendumust, et Putin tahab mingi kokkuleppe saavutada, kuna pelgab sanktsioone, mida Trump on ähvardanud Moskva partneritele kehtestada.

Kremli pressiesindaja teatas aga, et Venemaal ei ole kavatsust Alaska tippkohtumisel allkirjastada mingeid kokkuleppeid. Hiljem ütles Trump, et on olemas 25-protsendine tõenäosus, et kohtumine Putiniga kukub läbi ja lisas, et ilmselt esimesel kohtumisel kohe relvarahu ei sünni.

"Ma arvan, et sellest tuleb hea kohtumine, aga palju tähtsam on teine kokkusaamine, kus on koos president Putin, president Zelenski ja mina. Võib-olla kutsume kohale ka mõne Euroopa liidri, võib-olla mitte, vaatame, kuidas läheb," ütles Trump.

"Ma arvan, et president Putin sõlmib rahu, ma arvan, et president Zelenski sõlmib rahu. Vaatame, kas nad saavad omavahel läbi. Tore oleks, kui saaks," ütles Trump.

Kölni ülikooli politoloog Klemens Fischer tõdes, et juba see on suur asi, et mõlemad liidrid laua taha istuvad ning võit on see mõlema jaoks.

"Esiteks Trumpi jaoks, sest kolme aasta jooksul ei ole keegi Läänemaailmast suutnud Putinit tema riigist välja tuua. Trump kutsus ja Putin võttis kutse vastu. See on Trumpi jaoks oluline punkt," ütles Fischer.

"Putini jaoks näitab see, et ta on endiselt nii tähtis, et Läänemaailma juht kutsub ta oma riiki," selgitas Fischer.

USA välisminister Marco Rubio ütles, et reedesel kohtumisel tulevad kõne alla nii julgeolekutagatised kui ka territooriumid. Kremli teatel räägitakse muuhulgas USA ja Venemaa majanduskoostööst.

Ajalehe Telegraph teatel on Trump valmis pakkuma Putinile juurdepääsu haruldastele muldmetallidele, et motiveerida teda Ukraina sõda lõpetama. Võimalik on ka mõnede Ameerika sanktsioonide tühistamine Venemaa lennundustööstusele.

Soome Aleksanteri instituudi juht Markku Kangaspuro tõdes Ylele antud intervjuus, et Putin on juba osa oma eesmärkidest Ukrainas saavutanud: Ukraina pääsemine NATO-sse on lähiajal samahästi kui välistatud, Venemaa on suure osa enda omaks kuulutatud aladest vallutanud, tõenäoliselt saavutab Venemaa eelolevatel kõnelustel ka sanktsioonide leevendamise.

"Nii et teatud mõttes on kahjuks see sõda toiminud Venemaa poliitiliste eesmärkide saavutamise vahendina, nii et see on taas üks näide maailmas, et sõjaga on võimalik midagi saavutada," tõdes Kangaspuro.

Ukraina elanike tunded Alaska tippkohtumise suhtes on vastakad.

"Ei ole Putini või Trumpi asi meie riiki jagada. Meie teame oma piire. See on meie maa, mida me kaitseme. Meie ei rünnanud kedagi. Nemad tungisid meile kallale," ütles üks naine.

"Ma tahan lihtsalt rahu, et inimesed, eriti lapsed, pääseksid lõpuks sellest põrgust. Et nad saaksid kooli tagasi minna ja rahus elada, see on minu ainus soov," ütles veel üks ukrainlane.

Trumpi ja Putini kohtumine Alaskal algab Eesti aja järgi kell 22.30. Kui kõik läheb hästi, peaks Trump andma seejärel ülevaate ka Zelenskile, aga ta ütles, et, kui kohtumine ebaõnnestub, ei hakka ta kellelegi helistama.

ERR Alaskas: kohalikud ei ole Putini tuleku üle õnnelikud

Alaska suurimas linnas Anchorage´is viibiv ERR-i USA korrespondent Laura Kalam ütles hommikuses reportaažis, et tänavapildis ei ole palju märke, mis viitaks, et kohe-kohe on seal toimumas väga kõrgete panustega tippkohtumine. Üheks põhjuseks on tema sõnul kindlasti asjaolu, et kohtumine leiab aset kesklinnast umbes kümne kilomeetri kaugusel asuvas sõjaväebaasis.

"See oli nii logistiliselt kui ka turvanõudeid arvesse võttes kõige loogilisemaks asukohaks," sõnas Kalam.

Seda, et 300 000 elanikuga linnas on midagi suuremat toimumas, näitab Kalami sõnul rahvusvahelise meedia kohalolu. "Naljatades võib öelda, et reportereid on neil päevil linnas rohkem kui linnaelanikke. Peaaegu kõigil siin on käes, kas kaamera või mikrofon. Aga siinsed elanikud, kellega ma eile rääkisin, ei ole just teab mis õnnelikud, et Putin just nende kodukohas vastu võetakse," lausus ta.

Mis puudutab ootusi, jagunetakse Kalami sõnul kaheks või isegi kolmeks. "Ühed kardavad, et Putin suudab Trumpi ümber sõrme keerata ning Ukrainale pannakse peale suur surve. Teised loodavad, et midagi ei juhtu. Loodetakse, et kui midagi ei otsustata, siis sellega ei tehta ka olukorda halvemaks. Ja leidub ka neid, kes usuvad, et Trump suudab Putinit ohjeldada, viidatakse ka võimalikele sanktsioonidele. Aga pea kõik neist tõdesid, et palju on teadmatust ja see tekitab ikkagi ärevust. Ei ole kindlaid signaale, mis suunas kohtumine võiks minna ja võib tulla ka üllatusi," rääkis Kalam.

"Tõdetakse ka, et Venemaast kui ohust Alaskale, mõeldakse täna rohkem kui seda veel mõned kuud või aastad tagasi. Aga Ukrainat siin toetatakse. Täiemahulise sõja algusest alates on Alaskale sõja eest põgenenud ligi 1000 ukrainlast," sõnas ta.

Kalam rääkis, et neljapäeval kogunesid ka mõned sajad inimesed Ukraina toetuseks tänavatele ja ka reedel on kavas mitmeid meeleavaldusi.

Trump on ise kohtumise eel öelnud, et ta saab kiiresti aru, kas Putinil on tõsi taga või mitte.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:30

Raadiouudised (15.08.2025 09:00:00)

09:26

Pärnust Londonisse väntav rattaentusiast: teen seda vaimse tervise nimel

09:25

Liis Keerberg: pesitsusaegne raierahu kehtib sõltumata linnupaaride arvust

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

09:00

Kalev Stoicescu: pole mingit alust arvata, et Putin soovib sõda lõpetada

08:59

Universumi paisumiskiiruse mõõdikud on eri meelt

08:50

Meedia: Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

08:43

Alaska kohtumine: eksperdid kohtumisele suuri ootusi ei pane Uuendatud

08:43

Hiina kehtestas kahele Leedu pangale sanktsioonid

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.08

Vene häkkerid võtsid Norras veepaisu seadmed oma kontrolli alla

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

14.08

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

14.08

Valitsus kuulutas ilma tõttu põllumajanduses välja sisuliselt eriolukorra

14.08

Veel üks küsitlus näitab Reformierakonna toetuse langust rekordmadalale

14.08

Ministeerium: Rail Baltic valmib 2030, kuid mitme mööndusega

14.08

Sõja 1268. päev: Ukraina süütas droonirünnakuga Volgogradi naftatehase Uuendatud

14.08

Peeter Espak: kas Eestis tegutseb vandenõu või teostab võimu kari lolle?

14.08

Trump: tippkohtumine Putiniga nurjub 25-protsendise tõenäosusega

14.08

Helsingisse saabunud Tallink Megastari autotekil süttis buss

ilmateade

loe: sport

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Paide rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

loe: kultuur

08:35

Rõuges toimub Agatha Christie 135. sünniaastapäevale pühendatud festival

14.08

Fotod: kunstitudengid päästavad Peril erilist seinamaali

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

14.08

Ööklubis Hall toimub kaheksas Dark Side of the Moon festival

loe: eeter

09:26

Pärnust Londonisse väntav rattaentusiast: teen seda vaimse tervise nimel

14.08

Loodusemees Juhani Püttsepp: külastage oma lapsepõlve lemmikkohti

14.08

Mari Jürjens: vahel mõtlen, millest üldse veel unistada

14.08

Mehhiko muusik Renee Mooi: muusika loomine tervendab mind

Raadiouudised

14.08

Päevakaja (14.08.2025 18:00:00)

14.08

Nurme farmi juures nõutakse endiselt sigade hukkamisest loobumist

14.08

Põhja-Pärnumaal hakkab uue tulijana konkurentsi pakkuma Isamaa

14.08

Tartu linnafestivali UIT teema on sel aastal mäng

14.08

Valitsus kuulutas põllumajanduses välja sisuliselt eriolukorra

14.08

Raadiouudised (14.08.2025 15:00:00)

14.08

Pärnu linnavolinikud sooviksid tasuta parkimist

14.08

Plastireostuse vastase lepingu sõlmimiseks on lootus kadunud

14.08

Huvi õeks õppimise vastu kasvab, ent õdesid on endiselt puudu

14.08

Raadiouudised (14.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo