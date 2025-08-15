X!

Bloomberg: Trump kaalub riikliku osaluse omandamist Intelis

Välismaa
Inteli peakorter
Inteli peakorter Autor/allikas: SCANPIX/Andrej Sokolow/dpa
Välismaa

USA president Donald Trumpi administratsioon peab läbirääkimisi raskustes kiibitootja Inteliga, et omandada ettevõttes osalus, teatas Bloomberg viidates plaaniga tuttavatele allikatele.

Osaluse omandamine Intelis tähistaks järjekordset sekkumist USA president Trumpi poolt tööstusharudesse, mida peetakse riikliku julgeoleku seisukohalt olulisteks.

Trump on surunud läbi mitme miljardi dollari suuruseid riiklikke kokkuleppeid pooljuhtide ja haruldaste muldmetallide valdkonnas – näiteks tasulise koostööleppe Nvidiaga ning kokkuleppe haruldaste muldmetallide tootja MP Materialsiga kriitiliste mineraalide tagamiseks.

Intel keeldus teemat kommenteerimast, kuid teatas, et on sügavalt pühendunud Trumpi jõupingutuste toetamisele USA tehnoloogia- ja tööstusjuhtpositsiooni tugevdamisel.

Valge Maja pressiesindaja Kush Desai ütles: "Arutelusid hüpoteetiliste kokkulepete üle tuleks käsitleda spekulatsioonina, kuni administratsioon pole neid ametlikult kinnitanud."

Sel nädalal kohtus Trump ja Inteli tegevjuhi Lip-Bu Taniga. Kohtumine toimus vaid mõned päevad pärast seda, kui Trump oli avalikult nõudnud Tani tagasiastumist tema investeeringute tõttu Hiina tehnoloogiaettevõtetesse, millest mõned on seotud Hiina sõjaväega.

Bloombergi teatel on osaluse suurus ja hind endiselt arutlusel.

Gabelli Fundsi analüütik Ryuta Makino ütles, et on tõenäoline, et USA valitsus omandab osaluse Intelis, kuna Trump soovib, et kiibitootja laiendaks kodumaist tootmist ja looks rohkem töökohti.

Tan, kes asus Inteli tegevjuhi ametisse veidi üle kuue kuu tagasi, on saanud ülesandeks parandada aastate jooksul tehtud valesammud, mille tõttu Intel on jäänud kiiresti tööstuses teistes maha. Praegu domineerib tehisintellekti kiipide valdkonnas Nvidia.

USA valitsuse osaluse omandamine ettevõtetes ei ole ebatavaline, kuid tavaliselt on see toimunud siis, kui ettevõte vajab rahalist abi.

Kuigi Inteli turuväärtus on viimastel aastatel langenud ja ettevõte on kaotanud liidripositsiooni tööstuses, püsib selle aastane käive stabiilselt üle 50 miljardi dollari. Mõne investori jaoks ei ole seetõttu selge, kas kiibitootja vajab tõepoolest sellist otsest riigiabi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, Bloomberg

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:19

Martin Järveoja crosskardi õpilane Grete Paia: masin on kerge ja päris tige

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

13:15

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

12:53

Kaju: Venemaa püüab aktiivsema tegevusega Ukrainas mõjutada Alaska kohtumist

12:46

Jürgen Ligi: toiduhinnad – analüüside vastustest ja ravist

12:46

Saksamaa riikliku raudteefirma juht astub tagasi

12:42

Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

12:40

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

12:25

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

12:25

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

14.08

Vene häkkerid võtsid Norras veepaisu seadmed oma kontrolli alla

14.08

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

14.08

Valitsus kuulutas ilma tõttu põllumajanduses välja sisuliselt eriolukorra

14.08

Veel üks küsitlus näitab Reformierakonna toetuse langust rekordmadalale

14.08

Peeter Espak: kas Eestis tegutseb vandenõu või teostab võimu kari lolle?

14.08

Trump: tippkohtumine Putiniga nurjub 25-protsendise tõenäosusega

13:15

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

14.08

Ministeerium: Rail Baltic valmib 2030, kuid mitme mööndusega

05:58

Aivo Peterson kandideerib valimistel Tallinnas

ilmateade

loe: sport

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

12:42

Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

12:09

Eesti allveeorienteerujad teenisid EM-il 12 medalit

11:35

TÄNA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

loe: kultuur

12:40

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

12:25

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

12:08

Arvustus. Kui nad just surnud ei ole, siis elavad edasi

10:19

Galerii: Riin Maide ja Krista Mölder avasid Ars projektiruumis ühisnäituse

loe: eeter

13:19

Martin Järveoja crosskardi õpilane Grete Paia: masin on kerge ja päris tige

11:45

Juulikuu teleedetabeli tipus troonivad laulupeo "Iseoma" ülekanded ETV-s

09:26

Pärnust Londonisse väntav rattaentusiast: teen seda vaimse tervise nimel

14.08

Loodusemees Juhani Püttsepp: külastage oma lapsepõlve lemmikkohti

Raadiouudised

12:20

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

09:50

Aivo Peterson kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

09:30

Raadiouudised (15.08.2025 09:00:00)

14.08

Päevakaja (14.08.2025 18:00:00)

14.08

Nurme farmi juures nõutakse endiselt sigade hukkamisest loobumist

14.08

Põhja-Pärnumaal hakkab uue tulijana konkurentsi pakkuma Isamaa

14.08

Tartu linnafestivali UIT teema on sel aastal mäng

14.08

Valitsus kuulutas põllumajanduses välja sisuliselt eriolukorra

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo