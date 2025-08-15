Saksamaa riikliku raudteefirma juht astub tagasi

Transpordiminister Patrick Schnieder ütles, et otsus, mis tehti ühiselt Lutzi ja nõukogu esimehe Werner Gatzeriga, on osa ettevõtte laiemast struktuurilisest ja personalialasest ümberkorraldusest.

Lutz, kes on Deutsche Bahni juhtinud alates 2017. aastast, jääb ametisse kuni mantlipärija ametisse nimetamiseni. Pole selge, kes tema asemele tuleb.

Juhtkonnavahetus tuleb ajal, mil raudteefirma näeb vaeva oma rahanduse ja maine parandamisega. Ettevõtte teatel saabus 2024. aastal õigeaegselt vaid 67 protsenti firma pikamaarongidest – see on halvim tulemus enam kui kahe aastakümne jooksul.

2025. aasta esimene pool tõi paranemise märke. Tegevuskahjum vähenes poole võrra võrreldes 2024. aasta sama perioodiga, ulatudes umbes 760 miljoni euroni, ja tulu kasvas 3,4 protsenti 13,3 miljardi euroni.

Valitsuse toetus on olnud ettevõttele ülioluline. Berliin toetas märtsis ettevõtet üle nelja miljardi euroga ja asutas spetsiaalse taristufondi, mis töötab kuni 2036. aastani. Samuti koondab ettevõte 2027. aastaks 10 000 administratiivset töötajat ja investeerib miljardeid võrgu moderniseerimisse, sealhulgas tiheda liiklusega Berliini-Hamburgi liini täielikku kapitaalremonti.

Transpordiminister Patrick Schnieder esitleb oma reformikava "Rahulolevate raudteeklientide tegevuskava" 22. septembril.

"Esmalt strateegia, seejärel personal," ütles Schnieder. "Meie kontseptsioon on paigas. Nüüd vajame õiget inimest selle elluviimiseks – põhjalikkus enne kiirust.´"